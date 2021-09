forrige













fullskjerm neste 09.49: 1 av 8 Foto: Terje Bringedal

Ernas maraton for å snu til seier

OSLO - EN HAUG MED STEDER - LARVIK (VG) Statsminister Erna Solberg velger selfies, direkte møte med velgerne og lokalavisene som formidlingsplattform for å vinne valget.

Publisert: Nå nettopp

Erna Solberg har en uke på å snu et rødgrønt flertall på meningsmålingene.

Hun skal delta på to fjernsynssendte debatter, men resten av uken er hun på veien:

Solberg har begynt en maratontur fra Oslo til Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og til partilederdebatten i Bodø fredag - i buss.

Hun hopper litt av og på, i hovedsak for å delta i to debatter i riksdekkende medier.

Lokalaviser

Men på bussturen langs kysten er det direkte møte med velgerne og lokalavisene som er første prioritet: Mandag var det knapt noen lokale medier som ikke var invitert til en prat med statsministeren.

(Se oversikt lenger ned).

– Hva er planen?

– Vi skal møte velgere, stå på stand, svare på spørsmål fra folk og fortelle hvorfor du må stemme Høyre, sier Solberg.

Selfie er en annen kanal.

les også Nordland: Frp er større enn Høyre i ny fylkesmåling

Da hun åpnet valgkampen i Bergen tidligere i sommer, hadde de satt opp et skilt; «selfiekø» og tatt med to rokkeringer som legges på bakken; en som Solberg står i en en som de som vil ta selfie med henne må stå i - for å holde litt avstand.

90 selfies på et sted

Hennes statssekretær Peder Egseth sier det er en utfordring i coronatider.

– Det er mange som vil ta selfies når Erna er på tur, og det er veldig hyggelig, men av hensyn til smittevern og avstand forsøker vi å organisere køen for å unngå trengsel. Det pleier stort sett å gå veldig fint, sier Egseth.

forrige



fullskjerm neste 15.10: 1 av 3 Foto: Terje Bringedal

Solberg sier at det politiske budskapet er viktigst, men at selfie er en hyggelig vei ut til folket.

– Bare i Revetal, hvor vi var innom i dag, talte en rådgiver at vi var oppe i nesten 90 selfier. Det er gøy at folk vil ta bilde, sier statsministeren.

En selfie deles ofte med hele familien, med venner og på Instagram og Facebook:

Bare de 90 på Revetal kan sende et kosebilde til mange tusen.

– Mirakel?

VG skrev søndag om hva som skal til for å vippe flertallet fra rødgrønt til borgerlig flertall.

Høyre og Frp må noe frem, KrF må bli med Venstre over sperregrensen og Rødt og MDG må havne under sperregrensen.

– Det er trolig litt for mange forhold som skal slå inn på en gang: Tror du på mirakler?

– Jeg tror på hardt arbeid og politiske løsninger. Det er det vi har og det er det vi skal levere.

Hun legger til:

– Ikke bare den neste uken, men de neste fire årene, hvis vi vinner velgernes tillit.

Mandagens maraton med lokalmedier

Her er en liten gjennomgang av dagens tur:

Kl. 09.20: Avreise fra Høyres Hus til Lillestrøm, hvor hun intervjues av Avisa Oslo.

I Lillestrøm besøkte hun Åkrene Mek verksted, hvor den Romerikes Blad fikk sitt.

Så gikk turen til stand på Kolbotn Torg, hvor Østlandets blad og Oppegård Avis fikk intervjuer.

16.14:

les også Ropstad til VG: Ikke min intensjon å utnytte et system

Så bar det til en inkluderingsbedrift i Ås, hvor hun traff Ås Avis.

I Vestby ventet Vestby Avis og på ferjekaien i Moss fikk Moss Avis sitt intervju.

Da ferjen til Horten nådde kai, ventet Gjengangeren og NRK Vestfold og Telemark.

Ferden gikk videre inn i Vestfold, til Revetal, der Byavisa Tønsberg, Reavisa og storebror Tønsbergs Blad fikk svar på sine spørsmål.

Sistnevnte avis fikk også til en sending fra bussen.

På en stand på Hvaltorvet i Sandefjord fikk Sandefjords Blad sitt.

Det gjorde også Østlands Posten da ferden gikk videre til Larvik.

les også Ropstads dårlige skjønn

Bussen gikk videre til Kristiansand, men Solberg hoppet av i Larvik.

Der kom utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide ombord.

17.05:

Solberg skal hekte seg på igjen tirsdag formiddag, da bussen ankommer Stavanger.

Slik fortsetter lokalavis-strategien på hennes ferd de neste dagene, helt opp til Bodø.