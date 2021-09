KUMLOKK: Hans Olav Frette fikk øye på noe mistenkelig med kumlokket utenfor kirken for 21 år siden.

Han fant Tina for 21 år siden: − Var ikke forberedt på å finne henne

STAVANGER (VG) – Vi så på hverandre, kollegaen og jeg, og sa «dette er Tina», sier tidligere politimann Hans Olav Frette.

Publisert: Nå nettopp

Nesten en måned etter at kjæresten meldte Tina Jørgensen (20) savnet en søndag ettermiddag i Stavanger for 21 år siden, gjorde politimann Hans Olav Frette (54) søk i et område i Klepp kommune i forbindelse med et ran.

Frette jobbet som hundefører, og var på jakt etter et våpen i området rundt Bore kirke.

– Vi var der ute hele dagen og lette, og var faktisk i ferd med å pakke sammen for dagen. Så kikket jeg ned og så nærmere på et kumlokk, for jeg så at det var tatt vekk mose og sand rundt det.

SPOR: Dette er kummen Tina Jørgensen ble funnet i. Vanligvis gror det og samler seg opp mose i kantene rundt kumlokk, men her var det fjernet, forteller den tidligere politimannen.

Frette og kollegaen var helt sikre på at de skulle finne våpenet de søkte etter da de lukket opp kumlokket på parkeringsplassen ved kirken, men i stedet fant de noe helt annet.

– Det var veldig spesielt, vi var ikke forberedt på å finne henne, men vi skjønte med en gang hvem det var. Vi så på hverandre, kollegaen og jeg, og sa «dette er Tina».

Bakgrunn: Dette vet vi om den siktede mannen

Tviler på at hun hadde blitt funnet

20 år gamle Tina Jørgensen fra Stavanger ble funnet drept i en kum ved Bore kirke i Klepp kommune 26. oktober 2000. Kirken ligger en halvtimes kjøretur fra Stavanger sentrum.

Et steingjerde skiller den hvitmalte kirken med alle gravstøttene, og kumlokket på parkeringsplassen der Tina Jørgensen ble funnet. Rundt er det jorder så langt øyet kan se.

FUNN: På parkeringsplassen ved Bore kirke er kumlokket Tina Jørgensen ble funnet i.

– Det er spesielt når du finner en død person. Ja, du finner, men du finner jo en person som er død. Da er det alltid noen som er berørt av det, sier Frette.

Fredag ble det kjent at en mann i 50-årene er mistenkt for drapet. Mannen er også siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Mannen nekter straffskyld, og fastholder at han ikke har noe med drapene å gjøre.

Tina Jørgensens mor sier til Jærbladet at hun synes det er opprivende at en ny person er mistenkt for drapet på datteren.

– Jeg fikk telefon fra politiet klokka ti over ni i morges, der de informerte om de nye opplysningene som nå har kommet fram. Når man får en slik beskjed, er det ganske opprivende, for å si det mildt. Plutselig står man 20 år tilbake i tid, sier Torunn Austdal Rasmussen til avisen.

SPESIELT: Hans Olav Frette sier det var spesielt den første tiden etter at han og en kollega fant Tina Jørgensen. – Det var så mye medieinteresse.

Frette tviler på at Tina Jørgensen noen gang hadde blitt funnet, om han ikke tilfeldigvis hadde sjekket kumlokket.

– Det hadde eventuelt ikke vært før kommunale etater skulle rense der, og det kan jo ta mange år, sier den tidligere politimannen.

Dette er Tina Jørgensen-saken * 24. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området. * 26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viste at hun ble slått i hjel. * 31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i syv uker. * 23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen. * Sakene ble henlagt i 2003. * 16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen. * 17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken. * 9. oktober 2015 ble alle de fire siktede mennene løslatt. * 12. september 2016 henla Riksadvokaten saken mot de fire og begrunner henleggelsen med «intet straffbart forhold». * 18. oktober 2016 opplyste cold case-enheten i Kripos at de skulle se på den 16 år gamle drapssaken. * 23. september 2017 ble boken «Da Tina ble drept» gitt ut. Forfatter Erlend Frafjord skriver blant annet at politiet i etterforskningen av drapet er blitt tipset om en mann som er voldtektsdømt, og som siden ble drept. * 26. april 2018 konkluderte Kripos med at saken bør etterforskes videre, men i et begrenset omfang. * 6. september 2018: Sørvest politidistrikt opplyser at en gruppe etterforskere skal se på saken på nytt. Gruppen har så vidt startet arbeidet. * 3. september 2021 opplyser politiet at en person er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Kilde: NTB Vis mer

– Håper det nå kan bli løst

Jørgensen-drapet har vært uoppklart i over 20 år, med opptil flere siktelser opp gjennom.

– Jeg håper det nå kan bli løst for alle involverte sin skyld, og jeg tror mange deler mitt ønske om det. Det er klart det er en påkjenning for de nærmeste, sier Frette.

20-åringen ble sist sett rundt klokken 01.00 den natten hun aldri kom hjem. Da skal hun ha stått og pratet med en mannsperson med halvlangt hår i midtskill utenfor Burger King i Stavanger sentrum.

Hennes tidligere kjæreste ble først siktet for drapet, men siktelsen ble frafalt. I 2015 ble fire menn siktet for drapet, men også disse siktelsene ble frafalt.

forrige



fullskjerm neste Tina Jørgensen ble 20 år gammel. 1 av 3 Foto: Politiet

Politiet sier til VG fredag kveld at de ikke venter på DNA-undersøkelser i saken.

Den nå drapssiktede mannen i saken til Birgitte Tengs, og mistenkte i saken til Tina Jørgensen, har et langt rulleblad som strekker seg tilbake til 90-tallet, og er dømt minst syv ganger.

Han varetektsfengsles nå i fire uker.