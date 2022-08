Archie Battersbee har siden 7. April, ligget i koma ved The Royal London Hospital.

Archie (12) er død

Lørdag morgen ble Archie Battersbee (12) koblet fra respiratoren som holdt han i live, etter at familien tapte kampen om å holde han i live.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Archie ble funnet bevistløs i sitt hjem 7. april, med store skader. Han ikke kommet til bevissthet siden, og ligger nå i koma på The Royal London Hospital i Whitechapel, øst i London.

Moren tror at sønnen har deltatt i en såkalt «Blackout challenge» på TikTok.

«The blackout challenge» går ut på å kvele seg selv, for så å filme det, og poste det på TikTok.

Flere barn, alle under 15 år, har dødd i forsøk på å fullføre utfordringen, og nå blir sosiale medier-plattformen saksøkt av flere av foreldrene, melder The Guardian.

TikTok mener derimot at utfordringen oppsto lenge før TikTok, og at de fleste hører om utfordringen fra andre kilder enn TikTok.

Archie Battersbee (12) i sykesengen.

«Hjernestammedød»

Legene på The Royal London Hospital har sagt at Archie hadde store skader på hjernestammen, og bilder av hjernen viste tegn på svekkelse av kritiske funksjonsområder.

På grunn av dette mente legene at det var svært liten sjanse for bedring, og anbefalte at den livsbevarende behandlingen avsluttes.

Hollie Dance sa derimot at hun hadde håp om at sønnen ville bli bedre.

– Som mor, sier magefølelsen at gutten min er der inne, og jeg vil fortsette å kjempe for ham, sa Archies mor, Hollie Dance, til ITV Good Morning Britain.

Vil ikke utsette

Dance gikk derfor rettens vei for å omgjøre legenes beslutning.

– Dette er ikke riktig. Archie er mitt barn. Det burde ikke være opp til andre å avgjøre om han skal trekke sin siste pust, om han skal leve eller dø. Det er feil, sa Hollie Dance til BBC.

Familien fikk ikke medhold i noen av de britiske rettsinstansene, og anket saken videre.

En avgjørelse fra High Court, som tilsvarer norsk lagmannsrett, uttalte at videre behandling var nytteløs, og at alle kroppslige funksjoner ble holdt i live av kunstige midler.

Hollie Dance, Archies mor, har anket avgjørelsen videre til siste instans.

Ba FN om hjelp

Familien sendte deretter inn en søknad til FNs komité for funksjonshemmedes rettigheter (UNRPD), og argumenterte for at avgjørelsen om å trekke tilbake behandlingen strider imot funksjonshemmedes rettigheter.

Storbritannia har nylig implementert konvensjonen.

Mandag fikk foreldrene innvilget en høring med «Court of Appeal», etter at myndighetene ba dommerne om å umiddelbart vurdere en forespørsel fra FN komiteen om å fortsette behandlingen av Archie mens komiteen vurderer saken.

Tirsdag sa tre dommere nei til å utsette avslutningen av behandlingen, og besluttet videre at familien ikke kan anke avgjørelsen. Høyesterettsdommerne sa at de hadde stor sympati med Archie sine foreldre, men at det ikke er noen utsikter til noen meningsfull bedring.

– Ifølge engelsk og walisisk lov er Archies beste interesse og velferd det viktigste å ta hensyn til.

Panelet kommer til denne beslutningen med tungt hjerte og ønsker å vise våre dypeste sympatier med Archies foreldre i denne tunge tiden, sa dommerne i sin avgjørelse.

I Storbritannia sier en høyesterettsdom at det fundamentale spørsmålet en lege skal gå ut ifra i en slik situasjon, ikke er hvorvidt det er lovmessig å avslutte behandling, men hvorvidt det er lovmessig å fortsette behandling.

Onsdag

Barts Health NHS Trust, som styrer The Royal London Hospital, planla å avslutte behandlingen kl. 12, norsk tid, onsdag, med mindre familien la inn en forespørsel til den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg innen klokken 9 samme dag.

Familien sendte inn en forespørsel, og avslutningen på behandlingen ble utsatt i påvente av søknadsbehandlingen.

Familien fikk avslag på søknaden. Menneskerettighetsdomstolen sa at de ikke vil blande seg inn i avgjørelsen til de britiske domstolene.

Behandlingen skulle etter planen avsluttes klokken 12, norsk tid, torsdag.

Som et siste forsøk søkte familien om å overføre Archie til hospice, til tross for at legene sa det innebefattet stor risiko å flytte på ham.

Familien fikk avslag fredag, og lørdag morgen klokken 10 ble Archie koblet fra maskinene.