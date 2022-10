SVINDELGREP: De store mobilselskapene går nå sammen om et nytt grep som skal redusere telefonsvindel mot nordmenn.

Slik vil telefonselskapene forsøke å blokkere telefon­svindel

Nå går de norske mobiloperatørene sammen om å sette en stopper for muligheten til å utgi seg for å være noen andre bak troverdige, norske fasttelefonnumre.

Initiativet er et samarbeid mellom Telia, Telenor, GlobalConnect, Ice og Altibox gjennom stiftelsen I TAKT (Internett og Telekombransjens anti-kriminalitetstiltak).

Telefonsvindel, der nordmenn får oppringninger fra nummer som ser ut til å være fra troverdige fasttelefonnumre som er typiske for offentlige etater, rammer mange nordmenn.

Nå skal slike forsøke stoppes før de når ut til nordmenns telefoner. Målet er å beskytte norske forbrukere mot svindel, og håpet er at sperren skal redusere svindeltelefoner kraftig.

– Sammen står vi sterkere, spesielt i kampen mot de kriminelle. Skal vi klare å få bukt med den telefonbaserte svindelen som hver dag rammer tusenvis av nordmenn, er vi nødt til å møtes på tvers av den etablerte konkurransen i markedet, sier styreleder Kjetil Holt i ITAKT.

FELLES INITIATIV: Kjetil Holt er styreleder i ITAKT (Internett og Telekombransjens anti-kriminalitetstiltak).

Ser ut som nummer fra troverdige etater

Det er første gang alle aktørene går sammen om å innføre det samme, felles tiltaket for å bekjempe svindelforsøk som dette. Sperren skal gjelde forsøk på å utgi seg for å ringe fra fasttelefonnumre, som typisk begynner med 2, 3, 5, 6 eller 7.

– Vil ikke de kriminelle finne nye veier å gjennomføre svindelen på?

– Det er litt av utfordringen. De kriminelle finner alltid nye veier. Men noen tiltak er vesentlig mer preventive enn andre. Ofte føler vi at vi er i bakkant når vi jobber med svindel. Men noen tiltak har en vesentlig preventiv effekt, og det mener vi dette har – når alle går sammen om det samme tiltaket, sier styreleder Holt.

Sperren vil kun omfatte fasttelefonnumre, og ikke numre knyttet til et mobilabonnement. Det er i hovedsak bedrifter og offentlige etater som fortsatt bruker fasttelefon, og i praksis skal det nå bli umulig for en svindler å utgi seg for å være fra eksempelvis politiet.

– Vi ser at mange av de mer organiserte svindelkampanjene bruker fastnettnumrene til kjente aktører for å lettere få innpass hos ofrene ved at de virker mer troverdig, sier sikkerhetssjef Thorbjørn Busch i Telenor.

VIL HINDRE SVINDEL: Sikkerhetssjef Thorbjørn Busch i Telenor.

Les også Politiet advarer Haldis-er om svindel Vest politidistrikt fikk flere meldinger om oppringninger fra en person som utgir seg for å være fra Økokrim.

Slik foregår svindelen

Telefonsvindelen foregår vanligvis ved at svindlerne over telefon utgir seg for å være fra eksempelvis politiet eller banken.

De ber deg om å oppgi sensitive personopplysninger, koder eller passord under påskudd av at de skal stoppe et lån tatt opp i ditt navn, eller på andre måter forhindre at du mister pengene dine.

Numrene det ser ut som at de ringer fra kan godt tilhøre politiet eller en kommune.

Men dette er bare en forkledning. Metoden kalles «spoofing», og innebærer at det egentlige, utenlandske nummeret ikke vises, og isteden erstattes av et norsk, troverdig nummer.

Info Dette gjør du hvis du mistenker svindel Vær kritisk når fremmede ringer. Ikke alle er den de utgir seg for å være på nett og telefon.

Aldri oppgi personsensitiv informasjon på telefon eller e-post. Ingen seriøse aktører ville bedt deg om dette.

Er du usikker, ta kontakt med banken/selskapet via deres offisielle kanaler og spør.

Meld ifra dersom du blir utsatt for svindelforsøk

Hold deg oppdatert på aktuelle svindelforsøk – enten via mediene eller familie. Kilde: Telenor. Vis mer

Anrop skal ikke nå ut til forbruker

Nå går altså de store mobiloperatørene sammen om å blokkere slike svindelforsøk før de når fram til den gjengse nordmann.

I praksis vil det skje ved at samtaler som kommer fra utlandet, satt opp med et norsk fasttelefonnummer som avsender, vil bli parkert før de når deg som kunde. Sperren kommer i november.

Når den innføres, vil norske bedrifter og offentlige aktører i langt større grad bli beskyttet mot misbruk av sine numre.

–Når det kommer til digital sikkerhet, ligger det et større samfunnsansvar til grunn. Svindel rammer alle, både tele- og nettoperatører og kundene våre, og det er det ingen som har noe interesse av. Da er det bedre å legge igjen våpnene på gangen, og heller jobbe sammen for å finne gode løsninger, sier Holt.

GÅR SAMMEN: Øyvind Kristiansen jobber med å forhindre svindelforsøk i Telia – et av flere selskaper som nå går sammen om å blokkere slike forsøk.

Bedrifter kan bli rammet

I TAKT opplyser at sperren kan ramme bedrifter som bruker telefontjenester fra utlandet, for eksempel fordi de har kundesenter andre steder i verden. Virksomheter som vil bli rammet av sperren, bes om å kontakte sin leverandør av telefonitjenester før sperren settes i drift for å finne løsninger som kan settes opp i tråd med norsk regelverk.