MATHJELP: Hos Frelsesarmeens på Rodeløkka deler daglig leder Irene Mathisen ut mathjelp til stadig flere

Flere trenger mathjelp: − Alvorlig og prekær situasjon

RODELØKKA (VG) En intern undersøkelse hos Matsentralen Norge viser en stor økning i personer som mottar mathjelp. Nå ønsker de at politikerne tar grep.

Kortversjonen Matsentralen Norge ser stor økning i personer som mottar mathjelp.

Aleneforsørgere og barnefamilier er blant gruppene som øker mest.

En intern undersøkelse hos Matsentralen viser estimert økning på 31 prosent i antall personer som får mathjelp siden juni 2022. Dette er 18.084 flere personer.

Daglig leder ved Matsentralen, Per Christian Rålm, ønsker politiske grep. Vis mer

Hos Frelsesarmeens på Rodeløkka i Oslo deles det ut poser med mat. En av dem som får med seg en matpose hjem, er Tommy Nygård (45).

– Det gjør at jeg har mat på bordet, forteller han.

Nygård har slitt med rusavhengighet, alkoholisme og en rekke skader. Matposen gjør at han har råd til andre ting, blant annet medisiner.

– Nå vet jeg at i dag kan jeg spise meg mett.

Nygård har selv jobbet frivillig med å dele ut mat ved flere veldedige organisasjoner i Oslo. Han er bekymret over økningen i antallet som trenger mathjelp.

– Jeg tenker særlig på barnefamiliene.

STØTTE: Hos Frelsesarmeen på Rodeløkka er det både matposer og støttende smil å hente. Tommy Nygård sier daglig leder ved stasjonen, Irene Mathisen, har vært en viktig støttespiller over mange år.

Ikke like mye minus

Hos Frelsesarmeen møter VG også aleneforsørgeren «Astrid» (41). Hun heter ikke egentlig Astrid, men ønsker å være anonym.

– Dette gjør at jeg ikke går like mye i minus hver måned.

«Astrid» jobber som sekretær, og er aleneforsørger til sin 11 år gamle sønn. Hun leier en toroms til seg og sønnen i Oslo, hvor hun må sove i stua.

Info Dette er Matsentralen Matsentralen Norge er et nettverk av åtte matsentraler som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

Matsentralen hjelper både matbransjen med å redusere matsvinn og ideelle organisasjoner med å redusere fattigdom.

I 2022 delte sentralene ut 5500 tonn mat fra 269 leverandører til 537 organisasjoner. Det tilsvarte 11 millioner måltider. Kilde: Matsentralen Vis mer

Ifølge «Astrid» bruker hun rundt 12.700 kroner i måneden på husleie. Strøm kommer i tillegg. Med en lønnsslipp i overkant av 20.000, strekker ikke pengene til.

– Mathjelp gjør at jeg kan bruke litt mindre penger på mat, og kanskje penger på klær som man trenger.

Hun er ikke overrasket over at flere trenger hjelp til mat. Hun trekker frem at husleien er høy og at både matpriser og strøm har økt i pris.

– Lønnen øker litt, men matprisene øker jo akkurat likt.

101 nye barn

Daglig leder ved Frelsesarmeens på Rodeløkka, Irene Mathisen, forteller at historien ikke er unik.

– Nå er det barnefamilier og enslige forsørgere som øker mest.

ØKNING: Hos Frelsesarmeen på Rodeløkka er det registrert 2001 husstander som mottar mathjelp. Det har vært en stor økning siden pandemien.

Mathisen sier det har vært en jevn økning av besøkende siden pandemien, men én ting er annerledes nå:

– Det nye er at det kommer mennesker med fast inntekt. Enten fulltid eller deltid, men der inntekten ikke lengre strekker til.

– Vi hadde en samtale nylig med en enslig mor til en tenåringsdatter. Hun fortalte at hun og datteren ikke kunne gjøre noe sammen, fordi de kun hadde ett par sko – som de delte på.

I 2023 har stasjonen på Rodeløkka registrert 192 nye husstander, 54 av disse er barnefamilier. I familiene bor det 101 barn.

– Vi snakker mye om renten, og at prisene på strøm, bensin og mat øker. Men realiteten er jo at absolutt alt øker. Å dra på kino for en familie kommer fort opp i tusenlappen.

PÅFYLL: Miljøarbeider hos Frelsesarmeen på Rodeløkka, Luis Santiago, med varer som skal fylles på i matposene.

Kunne delt ut dobbelt så mye

Frelsesarmeen på Rodeløkka er en av 492 veldedige organisasjoner som får og deler ut mat fra Matsentralen rundt i Norge. 302 av dem har bidratt i en intern undersøkelse om hvor mange som får mathjelp.

Undersøkelsen viser en estimert økning i antall personer som mottar mathjelp på 31 prosent, fra juni 2022 til mars 2023.

Dette tilsvarer 18.084 flere personer.

Samtidig anslo organisasjonene at de i snitt kunne delt ut 50 prosent mer mat, dersom de hadde hatt mer å dele ut. Matsentralen anslår derfor at det er opp mot 115.000 personer som har behov for mathjelp.

BEKYMRET: Daglig leder i Matsentralen, Per Christian Rålm, tror tallene kun viser toppen av isfjellet.

– Vi opplever at vi står i en ganske alvorlig og prekær situasjon, sier Per Christian Rålm, daglig leder ved Matsentralen til VG.

– Vi vet at vi når omtrent 77.000 mennesker med mathjelp, like mange som bor i Tromsø. Men behovet for mathjelp er like stort som Fredrikstad og Sarpsborg til sammen.

Rålm trekker frem at disse tallene kun er basert på estimat fra de veldedige organisasjonene som deler ut mat fra matsentralene i Norge.

– Det er nok enda flere som trenger hjelp, men som ikke har meldt seg til organisasjonene som deler ut mat.

Info Forskjellene øker I en rapport fra 2022 om lavinntekt og levekår skriver NAV at det store flertallet i befolkningen har høy levestandard og gode levekår. Men forskjellene øker mellom dem som har lite og dem som har mest. 575 000 personer bodde i 2020 i en husholdning med inntekt på under 60 prosent av medianinntekten, justert for husholdningens størrelse.

Over 500 000 personer - ti prosent av befolkningen - har vedvarende lavinntekt. Denne gruppen er stabil.

Unge voksne er den største lavinntektsgruppen, etter at andelen pensjonister med vedvarende lavinntekt er gått sterkt ned.

I 2020 bodde 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Flertallet av disse barna har innvandrerbakgrunn. Vis mer

Ønsker fattigdomspakke

Han forteller at de frivillige organisasjonene nå deler ut mer mat enn noensinne tidligere.

– Jeg frykter at økte renter og matpriser spiser opp lønnsøkningene for mange lavtlønte.

Rålm mener mathjelpen Matsentralen og de frivillige organisasjonene deler ut, burde få en egen post i det reviderte statsbudsjettet. I tillegg mener han at regjeringen må gjøre mer for de som sliter.

– Slik jeg ser det trenger vanskeligstilte i Norge en bred fattigdomspakke.

– Det er nå levekostnadene øker, så det er nå politikerne må ta tak.