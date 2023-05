MANIPULERT: Denne brukeren hevder å sitte på en bunke av årets eksamener, og sprer dem på TikTok. – Tenk deg om, sier Udir.

Gamle eksamensoppgaver spres på nett: − Uheldig

En TikTok-bruker hevder å ha årets eksamensoppgave i rettslære og samfunnsøkonomi. Det stemmer ikke, ifølge Utdanningsdirektoratet (Udir).

Det er fjorårets eksamensoppgave i rettslære som nå spres på TikTok, men oppgaven er datert med 31.05.2023 og mange tror at det nå er årets eksamen som spres på nett. Det samme gjelder eksamen i samfunnsøkonomi.

Den versjonen som nå spres er egentlig fra høsten 2020.

Den mest sette videoen fra kontoen har rett i underkant av 140.000 views.

Man kan fint finne gamle eksamener på sidene til Udir. De er lagt ut slik at elever kan øve og se på tidligere eksempler, men nå tror mange at det er eksamen som skal holdes på onsdag som ligger åpent å nett.

Kodene på faget og dato på det som spres på nett er manipulert, det gjør Udir bekymret.

– Dessverre er det noen som misbruker gamle eksamensoppgaver, ved å manipulere dem til å fremstå som fremtidige oppgaver, og deler disse på sosiale medier. Dette er uheldig. Vi ber de som gjør dette, om å tenke seg om, og la være, av hensyn til elevene som skal ha eksamen, sier avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen til VG.

I kommentarfeltet antyder brukeren å ha kommet seg inn på Udir sine sider, og fått tilgang til oppgavene. Mange kommer også med ønsker om hvilke eksamener de ønsker lekket. Andre påpeker at oppgavene er gamle.

Larsen-Evjen ber studenter være på vakt mot lureri, og heller forberede seg skikkelig.

– Vi oppfordrer elevene til å bruke tiden før eksamen godt. Ikke la dere lure av falske eksamensoppgaver på nett. På nettsidene våre ligger det eksempeloppgaver som kan brukes for å forberede seg på hvordan eksamen kan være.

Eksamenssurr

Det har vært mye snakk om årets eksamen. Da elevene skulle få vite hvilket fag de hadde kommet opp i var nettsiden Visma nede for elevene.

Forrige uke da flere titusentalls elever skulle ha eksamen i norsk hovedfag fikk de ikke logget seg inn på Utdanningsdirektoratets nettsider der eksamen blir gjennomført.

Etter et par timer var siden oppe å gå igjen, men i Møre og Romsdal ble hele norskeksamen avlyst. Elevene i Møre og Romsdal får ikke ny eksamen, men får såkalt dispensasjon med egen kode på vitnemålet.

Viken fylkeskommune ba om å få annullert eksamen for elevene der, dette sa Utdanningsdirektoratet nei til. De mente at problemene i Møre og Romsdal var unike og at situasjonen var annerledes der enn andre steder i landet.

Elevorganisasjonen mener norskeksamen burde annulleres på videregående skoler i hele landet.

