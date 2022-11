TATT: Brasilianske Viktor Muller Ferreira ble avslørt som den russiske GRU-agenten Sergej Vladimirovitsj Tsjerkasov. Foto: Facebook

Russland hevder avslørt agent er heroinsmugler: Ber om å få ham utlevert

Russiske Sergej Vladimirovitsj Tsjerkasov ble avslørt som russisk GRU-spion i Nederland i juni. Nå prøver russerne å få ham hjem.

Saken har flere likhetstrekk med russiske Mikhail Valerijevitsj Mikusjin, som er siktet for spionasje i Norge.

Begge anklages for å være GRU-illegalister GRU-illegalisterDen russiske etterretningstjenesten GRU samler inn deler av sin etterretning gjennom såkalte "illegalister" – agenter som over lang tid har bygget opp en falsk identitet i utlandet.. Begge skaffet seg falsk brasiliansk identitet og statsborgerskap. Begge hevdet de hadde brasiliansk mor og portugisisk far. De tok utdanning ved nordamerikanske universiteter, før de søkte seg til Europa.

I realiteten er de begge avslørt som offiserer i den russiske etterretningstjenesten GRU, og en del av landets hybride krigføring.

Mens Mikusjin sitter varetektsfengslet i Norge siktet for spionasje, ble Tsjerkasov umiddelbart returnert til Brasil da han kom til Nederland i april.

I juli i år ble han dømt til 15 års fengsel for identitetssvindel i Brasil.

PÅGREPET: Den brasilianske gjesteforskeren José Assis Giammaria mistenkes for å være russiske Mikhail Valerijevitsj Mikusjin.

VG har fått tilgang på dokumenter som viser hvordan russiske myndigheter nå jobber for å hente Tsjerkasov hjem.

I det russiske narrativet er ikke Tsjerkasov en spion. De hevder derimot at han er en ettersøkt heroinsmugler på rømmen.

Undersøkelser gjennomført av VG og gravejournalistnettverket Bellingcat viser at historien har flere svakheter.

Samtaler på toppnivå

Åtte dager etter at det nederlandske sikkerhetspolitiet (AIVD) offentlig avslører Tsjerkasov som russisk GRU-agent, sender russiske myndigheter et langt dokument til Brasil.

Da er Tsjerkasov allerede varetektsfengslet i Brasil, men foreløpig ikke dømt.

Dokumentet er signert Russlands visestatsadvokat Pior Petrovitsj Gorodov og sendt til Brasils justisminister Anderson Gustavo Torres.

Russerne ber pent om at Tsjerkasov varetektsfengsles – de vil nemlig straffeforfølge ham for en flere år gammel smuglersak i Moskva.

Dersom Brasil ikke kan utlevere Tjserkasov i forbindelse med smuglersaken, ber russiske myndigheter Brasil om å vurdere om det er grunnlag for å utvise ham etter utlendingsloven.

Over flere titalls sider hevder russiske myndigheter at Tsjerkasov er ettersøkt for salg og smugling av afghansk heroin «gjennom en organisert gruppe og i særlig stort omfang» i Russland.

Spionanklagen nevnes ikke i dokumentene VG har fått tilgang på.

Nederlandske myndigheter fant et notat med «huskelisten» til Tsjerkasovs brasilianske dekkhistorie:

Hull i tidslinjen

Dette er den russiske historien:

En transport av heroin fra Moskva til Liptesk, 400 kilometer sør for den russiske hovedstaden, blir stoppet av politiet 10. august 2013.

Flere personer, inkludert Tsjerkasov, blir pågrepet. Han erkjenner straffskyld.

Året etter han ifølge russiske myndigheter ble fengslet i heroinsaken, dukker Tsjerkasov opp som den brasilianske studenten Viktor Muller Feirrera ved Trinity College i Dublin.

Det fremkommer, så vidt VG kan se, ingen opplysninger i dokumentene om at Tsjerkasov skal ha blitt løslatt i 2013. Men russiske myndigheter skriver at han skal ha forlatt Russland og «gjemt seg fra myndighetene».

I Dublin tar Tsjerkasov en bachelorgrad i statsvitenskap.

Bellingcat har tidligere dokumentert at Tsjerkasov i 2015, mens hans studerte under dekknavnet Feirrera i Dublin, reiste under sin sanne identitet til Moskva.

Flydata for Sergej Tsjerkasov fra Moskva til Kaliningrad sommeren 2015. Bellingcat har fått tilgang på dataene fra en lekket russisk reisedatabase. Fly data fo Sergej Tsjerkasov fra Belgorod til Moskva sommeren 2015. Bellingcat har fått tilgang på dataene fra en lekket russisk reisedatabase. Flydata fo Sergej Tsjerkasov fra Moskva til Belgorod sommeren 2015. Bellingcat har fått tilgang på dataene fra en lekket russisk reisedatabase.

Tsjerkasov blir ikke pågrepet på turen til Moskva – til tross for at etterforskningen ifølge dokumentet sendt til Brasil fortsatt er åpen, og Tsjerkasov «gjemmer seg» for russiske myndigheter.

Under dekknavnet Feirrera fortsetter han senere studiene i USA, der tar en mastergrad ved det anerkjente Johns Hopkins-universitetet i USA fra 2018 til 2020, før han i april i år får praktikantstillingen ved Den internasjonale straffedomstolen.

Dokumentene svarer ikke på hvordan eller hvorfor russiske myndigheter mener Tsjerkasov kom seg ut og inn til Russland, eller var i stand til å skaffe seg en helt ny brasiliansk identitet for å studere i utlandet.

PROFIL: Viktor Muller hadde flere åpne profiler på ulike plattformer.

Røtter til 2003

Men den russiske heroinhistorien, som ble sendt til Brasils justisminister, strekker seg enda lenger tilbake i tid – helt til 2003, da et narkonettverk som smugler afghansk heroin fra Tadsjikistan til Moskva blir avslørt:

Flere personer, som blir navngitt i dokumentet, ble dømt til flere års fengsel.

6. mai 2011 slipper en av dem ut av fengsel. Han gjenopptar umiddelbart kommunikasjonen med tidligere kontakter for å starte opp heroinsmuglingen til Russland. Denne gang i større skala.

Dokumentet beskriver i detalj hvordan heroinsmuglingen fra Afghanistan, gjennom Tadsjikistan til Russland, foregår.

Og det er først her Tsjerkasov kommer inn, som smugler mellom Moskva og byen Lipetsk, sørøst for den russiske hovedstaden.

Vil bli utlevert

VG har fått bekreftet at Tsjerkasov senest onsdag ettermiddag denne uken møtte i en høring i retten i Brasil.

Tsjerkasov skal ha møtt med én offentlig oppnevnt og én privat forsvarer. Under høringen skal han ha avsluttet samarbeidet med en av forsvarerne.

Tsjerkasov uttrykte selv et ønske om å bli utlevert til Russland, men nektet å svare på ytterligere spørsmål fra dommeren, ifølge VGs opplysninger.

Han skal heller ikke ha svart på spørsmål fra dommeren om hvorvidt han har begått andre straffbare handlinger.

MØTE: Russlands president Vladimir Putin i møte med Brasils sittende president Jair Bolsonaro i februar 2022.

Presidenten bestemmer

Utleveringssaken ligger nå hos domstolen i Brasil, som må ta stilling til om vilkårene for utlevering til Russland er oppfylt.

Såfremt ikke høyesterett avviser utleveringsbegjæringen, så er det opp til sittende president Jair Bolsonaro å ta den endelige beslutningen om Tsjerkasov skal sendes til Russland, skriver BBC Brazil fredag. Om beslutningen utsettes til over nyttår er det opp til neste president, Luiz Inácio Lula da Silva å avgjøre saken.