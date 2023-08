Flere jordras etter kraftig nedbør: Bygninger rammet i Valdres og Ål

Det har gått jordras en rekke steder tirsdag ettermiddag. Et bolighus skal nå være tatt i Ål, ifølge brannvesenet.

Saken oppdateres.

Tirsdag ettermiddag har det gått en rekke ras mens ekstremværet Hans har herjet.

Det er fortsatt flom- og jordskredvarsel på rødt nivå flere steder i Sør-Norge - og varslene er opprettholdt i en oppdatering klokken 16.

– Flere skred har ført til stengte veier og evakuering av hus, og dette er en alvorlig situasjon sier jordskredvakt Siv Seljesæter i NVE i oppdateringen.

– Vi ser at det har gått ganske mange skred. At folk er evakuert og veier er stengt er de største konsekvensene vi har sett så langt, sier Seljesæter til VG.

Hun sier at det er typisk at ras går en stund etter at det har regnet.

– Nå har vannmetningen i bakken blitt høy, så det er ofte sånn at skredene går litt etter at det har begynt å regne, sier jordskredvakten.

Det er også derfor det er rødt skredvarsel ut dagen, forklarer hun.

Her har det rast

I Bagn i Valdres har et ras gått i et boligfelt. Ett bolighus er tatt ifølge politiet, men personen som bodde der var ikke hjem. Nå evakueres 60 hus i boligområdet og beboerene må samles i Sør-Aurdalshallen, melder politiet.

Raset er 300 meter langt og 50 meter bredt, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt til VG.

I Ål i Hallingdal skal et hus være tatt av ras, melder Sør-Øst 110-stasjon.

Hol i Hallingdal er fire personer hentet ut fra et rasområde, melder politiet i Sør-Øst. Opp mot er fire personer hentet ut fra et rasområde, melder politiet i Sør-Øst. Opp mot 400 personer evakueres mellom området Hagafoss og Holet ifølge lokalavisen Hallingdølen.

I Lærdal er det meldt om et stort jordras på strekningen mot den gamle fergekaien. Det er ikke meldt om savnede personer etter raset, og er ingen boliger rundt rasstedet. Hovedredningssentralen sender et redningshelikopter over rasområdet.

I Vågå i Gudbrandsdalen er fylkesveien Skobygsvegen stengt på grunn av vann og ras. Fylkesvei Sjårdalen ved Skottlien er også stengt som følge av ras, melder

I tillegg gjør flere kommuner føre-var-tiltak som evakuering av innbyggere.

I Gran, Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Nord Aurdal og Vang var til sammen 119 personer evakuert som følge av ekstremværet, meldte politiet tidligere tirsdag.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post