REDNINGSAKSJON: Thomas Enoksen gjør seg klar til en ny runde med mye nedbør mens han samtidig forsøker å redde bildene fra familiens fotoalbum som lå i den oversvømte kjelleren.

Forbereder seg på ekstremværet: − Har brannvesenet på «speed-dial»

SOFIEMYR (VG) For naboene på Sofiemyr ble det lørdag satt vannrekord i kjellerne. Nå skalker de lukene før uværet på nytt setter inn.

– Hva gjør dere med alt som er vått, roper Rebekah Bennett til naboen på andre siden av hekken.

Han står med en energidrikk i hånden etter å ha vært våken store deler av natten da mengder av vann oversvømte kjelleren.

ALLE ER RAMMET: Rebekah Bennett og Kristoffer Didriksen utenfor rekkehusene. Nå gjør de seg klare til en ny runde.

Nå forbereder Kristoffer Didriksen og resten av nabolaget seg på ekstremværet som skal komme med full styrke det neste døgnet.

– Det skal visst bli enda verre nå, sier han da VG møter han og naboene på Sofiemyr.

– Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Vi vet jo ikke hvor ille det blir, bare at det skal bli verre, sier Bennett.

Rødt farevarsel

Meteorologisk institutt har oppgradert til rødt farevarsel for nedbør for deler av Sør-Norge. Det samme har NVE NVENorges vassdrags- og energidirektorat gjort for sitt flom- og jordskredvarsel.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon, det er en situasjon vi ikke har sett tidligere, sier hydrolog Kristian Nordtun i NVE.

Mandag og tirsdag er det ventet store mengder nedbør, og folk er oppfordret til å gjøre det de kan for å begrense skadene. Uværet som har fått navnet «Hans».

– Det er ventet 80–100 mm på 24 timer. Hendelsen vil mange steder være blant de kraftigste siste 25 år, skriver Meteorologisk institutt på X/Twitter.

Verst rammet

Når VG ankommer nabolaget på Sofiemyr, står det klær og gjenstander til tørk i nesten alle hagene.

– Alle i rekkene her har fått vann i kjelleren. Men jeg er kanskje den som har fått det verst, sier Thomas Enoksen.

OVERSVØMT: Kjelleren til Thomas Enoksen og familien var i går fullstendig oversvømt. Etter timer med hardt arbeid er det meste av vannet nå ute.

Utover både stue- og kjøkkengulvet gulvet ligger familiebilder til tørk på håndklær.

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, fortsetter han.

FAMILIEBILDER: Thomas Enoksen forsøker å redde bildene som lå i familiens fotoalbum i kjelleren.

Mye er allerede tapt. Kjelleren var fullt innredet med både sofa og hobbyrom.

– Det meste er ødelagt. Møbler, klær og vaskemaskinen blant annet, forteller Enoksen.

På det våte gulvet ligger også flere poser med filmruller som aldri rakk å bli fremkalt.

– De er ødelagte nå. Vi har prøvd å redde det som reddes kan, konstaterer han.

Over en halvmeter vann

Da Enoksen kikket ned i kjelleren etter at de kom hjem fra hytta i går, var alt helt tørt.

– Men så hørte jeg det begynte å surkle og boble i alle sluk og i do. Så begynte vannet å sive inn, og da var det full katastrofeberedskap, forteller han.

Vannet sto 60 centimeter opp etter veggen da sugebilen kom på plass.

– Strømmen er for det meste skrudd av. Jeg har fått hjelp til å skru på noen kurser, sånn at pumpene kan stå og gå.

STORE SKADER: Thomas Enoksen forsøker å få unna det siste vannet med en vannstøvsuger. Nå har han leid pumper i beredskap til eksemværet skal komme.

Nå gjør Enoksen seg klar til at uværet skal komme i storskala.

– Det er ikke så mye annet å gjøre enn å redde det som ikke allerede er ødelagt, sier han.

Gode venner har kommet for å hjelpe med å begrense skadene.

– Det får bare stå til. Jeg har leid pumper og har brannvesenet på «speed dial», sier Enoksen mens han ler en nervøs latter.

– Vi må redde det som reddes kan

Litt lenger ned i gaten bor ekteparet Mariann Lindahl og Daniel Frankowski. Også de forbereder seg til uværet, men allerede er mye ødelagt.

TØRKER OG RYDDER: Mariann Linddahl forsøker å rydde plass til alt som skal tørkes og flyttes opp i andre etasje.

– Hele rekka ble rammet, sier Lindahl

Hun forteller om en nabo som så vidt fikk reddet bunaden fra vannmengdene. Selv klarte de å redde fotoalbumene og ektemannens instrumenter.

– Men alle vinylplatene med musikken fra alle bandene han har spilt i er tapt. Det er masse vi ikke fikk reddet, fortsetter Lindahl.

FORBEREDER SEG: Daniel Frankowski rydder unna i kjelleren for å forberede seg til enda større nedbørsmengder.

Nå jobber de på spreng med å flytte verdifulle gjenstander opp i andre etasje før uværet setter inn på nytt.

– Vi må redde det som kan reddes. Det som er ødelagt kan bare stå nå, sier ektemannen Frankowsi.