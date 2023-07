Flyplasskaos flere steder i Europa

Sjekk reisedokumenter og forsikring. – Hvis du får beskjed om justeringer i avgangstiden gjelder det å handle raskt hvis andre deler av reisen må tilpasses. Utover dette bør du sjekke at alle har gyldig pass og at reiseforsikringen dekker hele reisefølget. Reiseforsikringen du har innebygd i kredittkortet ditt har ofte en litt for liten dekning til å dekke hele familien på tur.