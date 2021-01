G'DAY MATE: Den amerikanske brevduen «Joe» stikker seg ut i Australia. Foto: Channel 9 / AP

Brevdue rømte fra USA til Australia – kan bli avlivet

«Joe» fra Alabama i USA dukket plutselig opp i Melbourne i Australia. Det kan bli brevduens bane.

Publisert: Nå nettopp

Det var Melbourne-mannen Kevin Celli-Bird som oppdaget at den utslitte duen han fant i hagen sin 26. desember hadde forsvunnet fra et brevdueløp i den amerikanske delstaten Oregon 29. oktober. Brevduen har overlevd den utrolige 1.300 mil lange reisen over Stillehavet og gjort australier av seg.

– Den dukket opp 2. juledag. Jeg har en fontene i hagen, og den drakk og vasket seg der. Han var ganske avmagret, så jeg knuste en kjeks og etterlot den til ham, sier Celli-Bird til nyhetsbyrået AP.

– Dagen etter dukket han opp igjen. Han var ganske svak og virket ikke redd for meg. Jeg så at han hadde et blått bånd på foten. Åpenbart så tilhørte han noen, så jeg klarte å fange ham, forteller han.

Celli-Bird sier han ikke har noen interesse for fugler, «med unntak av etternavnet mitt», men at han via American Racing Pigeon Union klarte å finne ut at Joe hadde en eier i Montgomery, Alabama. Han har foreløpig ikke klart å komme i kontakt med vedkommende.

Fugleeksperter mistenker at brevduen har haiket med et frakteskip over Stillehavet.

«Joe», som er oppkalt etter den påtroppende presidenten i USA, har vekket oppsikt i australske og internasjonale medier, men oppmerksomheten har ikke bare vært av det gode.

Australias notorisk strenge karantenemyndigheter har nemlig også fått med seg den ulovlige immigranten. Celli-Bird forteller at de ringte ham torsdag og ba ham fange fuglen.

– De sier at hvis den er fra USA, så er de bekymret for fuglesykdommer. De lurte på om jeg kunne hjelpe dem. For å være ærlig, så klarer jeg ikke å fange ham, sier Celli-Bird.

USIKKER FREMTID: Australske myndigheter er harde mot ulovlige immigranter. Foto: Channel 9 / AP

Han forteller at brevduen nå har gjenvunnet styrken, og at han ikke lenger kommer nær den uten at den flytter på seg. Celli-Bird sier myndighetene nå vurderer å hyre inn en profesjonell fuglefanger.

Karantenemyndighetene svarte ikke umiddelbart på APs henvendelse.

Enn så lenge tilbringer den mulig dødsdømte immigranten hver dag i hagen til Celli-Bird. Han har gitt den duemat hver dag siden den dukket opp.

– Jeg tror at han bare har bestemt seg for at siden jeg har gitt ham litt mat og han har et sted å drikke, så er dette hjemme.