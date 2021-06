Regjeringen kalte inn USAs fungerende ambassadør i spionasjesaken

Regjeringen har fått USAs forklaring på mulig spionasje mot norske politikere, etter at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har møtt USAs fungerende ambassadør Richard H. Riley torsdag ettermiddag.

– Forsvarsdepartementet har hatt møte med den amerikanske ambassaden i Oslo i dag, der vi har sagt klart ifra om at etterretning mot allierte er uakseptabelt og unødvendig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en SMS til VG.

Bakgrunn for saken er avsløringer om at høytstående norske politikere skal ha vært mål for et spionasjesamarbeid mellom Danmark og USA.

Det ble allerede i fjor kjent at Norge hadde vært mål spionasje, men først denne uken ble det nærmere kjent hvem overvåkningen hadde rettet seg mot. Kilder skal ha kommet med opplysninger om dette til Danmarks Radio (DR).

De nye opplysningene innebærer at spionasjen mot Norge skal ha vært mer omfattende enn hva man først hadde trodd. Den amerikanske etterretningstjenesten NSA skal ha hatt fri tilgang til overvåkning av internettrafikk i danske fiberkabler.

– Jeg er glad for at amerikanerne gir klart uttrykk for at de endret praksis i 2014 når det gjelder overvåking av allierte – og at de vil samarbeide med oss og andre for å klarlegge hva som er skjedd. Vi har i dag innkalt USAs ambassade i Oslo for å følge opp denne invitasjonen, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Torsdag hadde Solberg en samtale med den danske statsministeren Mette Frederiksen.

– Jeg gjentok overfor henne at vi anser spionasje mot nære venner og allierte som uakseptabelt og unødvendig, sier Solberg.

Obama endret reglene

Mandag ble spionasjesaken tatt opp i Det hvite hus i Washington, på en pressekonferanse med president Joe Bidens pressetalskvinne Jen Psaki, som kom med en uttalelse om at praksis skal ha vært endret i 2014, under president Barack Obama:

– I 2014 foretok USA en full gjennomgang av vår tilnærming til utenlandsk etterretning. President Obama utstedte da et president-direktiv som endret vår tilnærming på flere måter, sa Psaki på pressekonferansen.

– Så det er mye har skjedd siden, de siste syv årene. Og vil vil fortsette samarbeidet med våre europeiske allierte og partnere for å diskutere ethvert spørsmål gjennom passende nasjonale sikkerhetskanaler, la hun til.



USA har ikke utnevnt ny ambassadør til Norge siden Kenneth Braithwaite forlot Oslo i april i fjor. Ambassaden bestyres i øyeblikket av chargé d’affaires Richard H. Riley.