Fersk forskning: Flere får corona når det er mye pollen i lufta

En tysk studie har nylig funnet en sammenheng mellom pollen og corona. Norske eksperter er overrasket over at pollen spiller så stor rolle for risikoen for å utvikle sykdom ved covid-19.

Av Christine Gulbrandsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Jo mer pollen i lufta, jo større sjanse er det for å få covid-19, antyder en fersk studie fra Die Technische Universität München.