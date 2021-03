Espen Nakstad om smittesituasjonen: Tiltaksnivå har ikke vært nok

Den assisterende helsedirektøren sier nå at de ser på hvordan vi kan sikre enda kjappere respons for å reagere på smitteutbrudd og hindre at de sprer seg.

Helseminister Bent Høie har allerede varslet at det ville komme nye nasjonale tiltak i løpet av neste uke. Fredag jobber Helsedirektoratet med å lage sine anbefalinger om nye tiltak til regjeringen.

Torsdag ble 570 personer registrert smittet nasjonalt – og smittetrykket for de siste 14 dagene ligger på 105,6 smittede per 100.000 innbyggere.

– Vi må nok nå bare erkjenne at det tiltaksnivået vi har hatt, med tanke på utbrudd og smitteøkning i kommuner hittil i pandemien, det har ikke vært nok til å holde de muterte virusvariantene i sjakk, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG fredag morgen.

På VGs spørsmål om det holder å innføre nye nasjonale tiltak først tidlig i neste uke, slik helseministeren har varslet, svarer Nakstad:

– Det innføres lokale tiltak hele tiden, senest i natt i alle de gamle Vestfold-kommunene. Der det er smitteøkning, skjer dette rundt omkring hele tiden, sier han.

Flere mulige tiltak aktuelle

Det helsemyndighetene nå altså jobber med er tiltak som skal sikre at man kan oppdage og stanse utbrudd enda tidligere, målrette tiltak mer mot der smitten er, samt sikre at smittevernet rundt barn og unge kan bli enda bedre, blant annet så man unngår stengte skoler.

Det er en smitteøkning i hele aldersgruppen 0–19 år, sier Nakstad.

– Det vi har lært med de nye virusvariantene, er at det er enda viktigere å være tidlig ute. Vi har mange kommuner som har greid det raskt, men så har vi flere steder der smitten har spredd seg før man har tatt det igjen med smittesporingen.

Mange kommuner har allerede strammet inn bare de siste dagene. Blant dem er de gamle Vestfold-kommunene, Bærum og Nittedal for å nevne noen.

Samtidig må Ahus, et av Norges største sykehus, nå sende de sykeste coronapasientene til andre sykehus fordi intensivavdelingen der er full.

Grafen under viser hvordan smittesituasjonen utvikler seg i Norge – med smittetopper våren 2020, høsten 2020, januar 2021 og at vi er på vei mot en ny nå i mars: