MER JOBB: Sarpsborg-ordfører Sindre Marthinsen-Evje forteller om en høy andel muterte virus og dermed

Bekymret for lokalt smittevernarbeid: − Under stort press

Over halvparten av Viken-kommunen har rapportert om store utfordringer med den helt grunnleggende smittevernstrategien TISK. Det er også en viktig faktor for at tiltakene nå er skjerpet i fylket.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– TISK er vår brannmur. Kommunene har ansvar for å teste, isolere, smittesporer og sette innbyggere i karantene (TISK). På denne måten tar vi kontroll over smittesituasjonen. Hvis TISK brister, er vi ille ute. Vi har sett at den har vært under stort press, sier ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje.

Men Sarpsborg, en av de 52 kommunene som mandag fikk innført et svært høyt tiltaksnivå av regjeringen, er ikke alene om å oppleve dette.

I anbefalingen fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til regjeringen om tiltaksnivå for alle Viken-kommunene, kommer det frem av over halvparten av de 51 kommunene i fylket har utfordringer med TISK-arbeidet, altså det helt grunnleggende arbeidet med testing, isolasjon, smittesporing og karantene.

Dette er tiltaksnivå A som gjelder i Viken nå Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler: Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet. Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering. Regjeringen vil likevel kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå om situasjonen tilsier det.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter og undervisningen gjøres digitalt. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. Arrangementer: Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt. Idretts- og fritidsaktiviteter: Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltagerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltagerne. Arbeidsplasser: Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for dem som har mulighet for dette. Butikker og tjenester:

Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene: Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.

Utsalgssteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr

Apotek

Bandasjister

Optikere

Vinmonopolet

En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.

Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.

Bensinstasjoner

Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon

Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller: Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away.

Skjenkestopp.

Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester. Følgende virksomheter og steder skal holde stengt: Treningssentre.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.

Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og samtaler mellom representant for tros- og livssynssamfunn og enkeltpersoner.

Biblioteker.

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

Museer.

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. Anbefalinger: Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:

Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.

Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.

Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.

Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.

Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.

Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.

Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.

Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:

personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7–10 i karantenetiden.

nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).

husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten. Plikt til å bruke munnbind Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune. Vis mer

I Nordre Follo sier ordfører Hanne Opdan at det til tross for kraftig oppskalering helgen 12.–14. mars begynner å nærme seg et bristepunkt

– Leder for TISK-virksomheten i kommunen melder i dag om at det er høyt press og at man nærmer seg en grense for hvor mye vi har å gå på, sier hun til VG.

– Smittesporingen er meget krevende på grunn av praktisering av forsterket TISK, samt det vi oppfatter som tiltakstretthet i vår befolkning.

KREVENDE: Nordre Follo-ordfører Hanne Opdan er blant flere som nå forteller om et krevende smittesporingsarbeid. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Forsterket TISK gir større belastning

Sarpsborg-ordfører Martinsen-Evje forklarer hvorfor de har sett at strategien er presset den siste tiden. Også her er det nemlig den forsterkede TISK-strategien som gir mer jobb:

– I Sarpsborg har vi stor andel av mutert virus. Det gjør at vi operer med en forsterket TISK-strategi. Alle nærkontakter skal testes både ved inngang av karantene og ved utgang av karantene. I tillegg skal husstandsmedlemmer av nærkontakten i avklaringskarantene inntil første prøvesvar foreligger, forklarer han.

– Dette gjør at trykket på smittesporingsteamet og testsenteret øker betydelig. Når det da i tillegg blir økende smittede, øker belastningen ytterligere.

Må ansatte flere

Også i Lørenskog opplever de det økende presset, sier ordfører Ragnhild Bergheim.

– Vi jobber for å rekruttere flere medarbeidere. Vi har kontroll per i dag og noen ledige timer. Hvis vi ikke får snudd smittetrenden, vil vi få problemer, sier hun til VG.

Nå jobber kommunen både med å oppjustere antall ansatte og lære opp nye. Flere har meldt seg internt i kommunen, men kommunen vurderer også å ansette nye.

I Drammen kommune har de allerede bemannet opp – og tester svært mange.

– Vi testet 7000 av våre 100.000 innbyggere i går. Det er et voldsomt trøkk på smittesporing og testing, sier Gard Nybro-Nielsen, pressesjef i Drammen kommune.

– Vi tester flere enn noen gang og klarer å holde hodet over vannet.

Drammen hadde lave smittetall i omtrent hele februar, men ser nå et kraftig byks i antallet daglige tilfeller:

Rekordhøye smittetall – omdisponerer personell

Også i Bærum er det hektisk.

– Vi har aldri hatt så mange nye smittede per dag og heller aldri testet så mange innbyggere, sier kommunalsjef for helse og omsorg, Grete Syrdal.

De forsøker nå å holde kapasiteten tritt med smitteutviklingen.

– Vi omdisponerer personell og styrker tjenestene våre. Vi har økt smittesporingskapasiteten siste uke og har fortsatt god testkapasitet. I likhet med de andre kommunene rundt Oslo, har vi en voldsom økningen av smitte blant barn og unge, og deres foreldre, sier Syrdal.

HØY SMITTE: Kommunalsjef for helse og omsorg Grete Syrdal i Bærum kommune forteller om svært mange nye smittede daglig. Foto: Terje Bringedal, VG

Nakstad om mutert virus: – Øker naturligvis arbeidsmengden

– I deres vurdering av nedstengingen i Viken kommer det frem at over halvparten av kommunene har utfordringer med TISK-strategien. Hvor store utfordringer har kommunene nå?

– Utfordringene i kommunene er knyttet til betydelig økt testaktivitet de siste ukene, mer omfattende smittesporingsarbeid på grunn av mange positive prøver og et stort antall nærkontakter, og dels at svartiden på laboratoriene har økt på grunn av stor pågang av prøver. Alt dette setter TISK-apparatet på strekk i Oslo-regionen, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

FLERE TING VEKTLAGT: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet forteller at det ikke bare er TISK-kapasiteten som er vektlagt når de omfattende tiltakene for Viken ble anbefalt. Foto: Andrea Gjestvang, VG

Den forsterkede strategien som brukes når man har med muterte virus å gjøre, gir økt arbeidsmengde for kommunene.

– Det at man nå tester flere og raskere enn tidligere, og samtidig tester folk i karanteneperioden, øker naturligvis arbeidsmengden for kommunenes TISK-apparat, sier han.

Det er imidlertid ikke kun dette som er vektlagt når kommunene nå har fått strenge tiltak. Også hensynet til kommunenes behov for ressurser til vaksinering, ressurser til vanlige viktige helsetjenester, hensynet til barn og unge og konsekvensene for spesialisthelsetjenesten, peker Nakstad på.