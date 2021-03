JUBLET PÅ FACEBOOK: – Det er jo helt urutinert å legge ut noe sånt. Samtidig tenker jeg at vi skal stå for det vi har gjort, sier nyvaksinerte Sølvi Dimmen, ordfører i Volda, til VG. Foto: PRIVAT

Ordfører ble «snikvaksinert» – det fikk flere til å reagere

Da vaksineteamet i Volda hadde fire doser igjen på tampen av dagen, gikk de til rådhuset og vaksinerte ordfører Sølvi Dimmen (Sp). Hun sto ikke på prioriteringslisten.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vaksinedosene var allerede trukket opp og måtte derfor benyttes innen en time.

I stedet for å ringe noen på prioriteringslisten, gikk vaksinekoordinator Toril Høydal den korte turen fra Samfunnshuset over til rådhuset og vaksinerte de første personene hun fant.

Blant dem var ordfører Sølvi Dimmen, som ikke sto på listen. Hun oppdaterte sine Facebook-følgere om vaksinestatus og ble møtt med beskyldninger om dårlig dømmekraft, noe studentavisen Nernett plukket opp.

– Det var på slutten av dagen og vi hadde vaksinert i flere timer. Jeg tenkte at folk må få komme seg hjem etter jobb og ønsket sette vaksinene fort, sa Høydal til avisen da de konfronterte henne med reaksjonene.

Overlege i FHI, Preben Aavitsland, var en av dem som reagerte.

Han uttalte først til Nervett at vaksineteamet i Volda hadde brutt FHIs retningslinjer. Senere modererte han seg.

– Vi forstår at en i kommunene må ta raske avgjørelser hvis man risikerer å måtte kaste doser. I dette tilfellet var det bedre at noen ble vaksinert enn at dosene ble kastet, sier Aavitsland til NRK.

FORSTÅR SITUASJONEN: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX

– Saken er blåst opp

Ifølge vaksinekoordinator Høydal var det helt tilfeldig at ordføreren ble vaksinert.

Mandag hadde vaksineteamet, slik prosedyren sier, ringt navn på prioriteringslisten for å fylle plassene til innkalte som ikke dukket opp. Nøyaktighet gjorde at de fikk tatt ut flere doser enn beregnet. Derfor satt igjen med fire ekstradoser klokken 15.15.

– Jeg synes saken er blåst opp. Vi har satt tusen doser og dette gjaldt fire, sier Høydal til VG.

– Dosene var ferdig trukket opp og hadde en times holdbarhet. Flere på reservelisten bor slik at de må ta ferge. Jeg vurderte det som et valg mellom å kaste dosene eller få brukt alle. Jeg så det som viktigere å få brukt dem.

VOLDA-ORDFØRER: – Jeg ønsker som alle andre at dosene skal gå til folk som er prioriterte, sier Sølvi Dimmen (Sp) til VG. Foto: Volda kommune

Overrasket ordfører

Ordfører Sølvi Dimmen (Sp) var forfjamset og lattermild da VG snakket med henne torsdag kveld. Om reaksjonene som har kommet i etterkant, sier hun:

– Jeg ble litt overrasket, må jeg si. Vi skal jo ha gode rutiner og sette vaksinene på dem som skal ha dem. Og for å si det sånn: Køen var lang foran meg, sier Dimmen til VG.

– Hadde du takket ja igjen til vaksinen hvis du ble spurt i morgen?

– Det var en situasjon som kom dumpende på oss. Vi har gått gjennom rutinene våre og skaffet oss en erfaring der vi glippet på antallet.

– Utsatt for komplott

Ordføreren forteller at hun fikk AstraZeneca-vaksinen, som Norge og Danmark torsdag har stoppet å bruke etter rapporter om blodpropp.

– Så jeg har jo blitt utsatt for et komplott! Noen ville meg ille, sier Dimmen lattermildt.

– Har du merket noen bivirkninger?

Et slags hyl høres i andre enden av telefonen.

– Å gurimalla! Nå gikk kontorstolen min fra hverandre. Her forsvant grunnen under meg, gisper ordføreren før hun forteller om en «merkelig type hodepine».

– Jeg har både migrene og spenningshodepine, men dette var en type jeg aldri har kjent før. Tirsdag og onsdag følte jeg meg som i en boble, men jeg gikk på jobb.

– Burde du sagt ja til å la deg vaksinere?

– En ordfører skal ikke gå foran prioriterte. Hadde det vært flere folk å ta av, hadde jeg ikke sagt ja. Jeg skulle i et viktig møte dagen etter og var redd for å bli syk, svarer Dimmen.

– Men jeg følte litt på plikten til å stille opp for fellesskapet.