ÅSTED: Politiet bærer ut beslag fra leiligheten der den 25 år gamle kvinnen ble funnet drept på Hellerud øst i Oslo. Foto: TORE KRISTIANSEN

Mann siktet for knivdrap på kvinne (25): − De hadde en kortvarig relasjon

POLITIHUSET (VG) Mannen som er siktet for drapet på Hellerud fortalte selv politiet at han hadde «gjort noe mot en kvinne».

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det sier politiadvokat Børge Enoksen under en pressekonferanse.

Mannen ble pågrepet etter at han frontkolliderte med en annen bil på E6 mellom Espa og Morskogen tirsdag morgen.







– Da politiet og ambulanse kommer til stedet cirka 06.20, opplyser siktede at han har gjort noe mot en kvinne i Oslo. Politiet rykker da ut til adressen på Hellerud og finner hun da død i leiligheten rundt 07.00, sier Enoksen.

Drept med kniv

Ifølge politiadvokaten har mannen forklart at han var veldig fortvilet etter det som hadde skjedd.

– Han satte seg i en bil og kjørte ned på E6. Etter hvert bestemte han å kjøre over i motgående kjørefelt for å avslutte det hele, sier Enoksen.

29-åringen er også siktet for drapsforsøk på ekteparet som satt i bilen han krasjet med.

Politiet mener drapet skal ha skjedd en gang natt til tirsdag, men at det er for tidlig å angi et mer nøyaktig tidspunkt.

– Han er siktet for drap ved bruk av kniv, sier Enoksen.

Den siktede er en 29 år gammel mann fra Romania som ikke er kjent for politiet fra tidligere av. Han satt tirsdag kveld i et flere timer langt avhør.

– Han samarbeider og har gitt en detaljert forklaring for politiet, sier mannens forsvarer Cathrine Grøndahl til VG.

– Kortvarig relasjon

Mannen har ifølge politiet erkjent de faktiske forhold – både når det gjelder drapet og kjøringen – men har ennå ikke tatt formelt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Siktede har helt siden politiet kom på stedet på ulykkesstedet, samarbeidet med politiet, sier Enoksen.

Politiet har begjært 29-åringen varetektsfengslet i fire uker med brev- besøksforbud. Spørsmålet blir behandlet som kontorforretning av Oslo tingrett onsdag ettermiddag.

Politiet har opplyst at det er en relasjon mellom siktede og avdøde.

– De hadde ikke kjent hverandre lenge. De hadde en kortvarig relasjon, sier Enoksen.

Mannen har bodd i Norge i flere år og hadde arbeidstillatelse.

Se politiets pressekonferanse om saken onsdag ettermiddag: