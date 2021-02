Høie: Viktig at vi bruker alle vaksinedosene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at vi bruke de vaksinene vi har på best mulig måte.

Han viser til at VG har skrevet om at flere kommuner tolker FHIs retningslinjer ulikt, når det kommer til hvorvidt det er greit å ta ut mer enn antallet doser hvert vaksineglass er definert til å inneholde

– Doser fra ulike hetteglass skal ikke blandes, men det er viktig at vi bruker alle vaksinedosene som kan trekkes opp av et og samme glass - vi hadde dialog med FHI og legemiddelverket i går, og de er tydelige på at det er trygt å ta ut en syvende dose dersom man får det til, sier statsråden.

Finlands folkehelseinstitutt har nylig godkjent en teknikk som gjør det enklere å få ut syv Pfizer-doser fra hvert hetteglass, og lagt ut instruksjoner for hvordan man kan få det til. Danmark har lenge hatt en nasjonal anbefaling om at man tar ut opp til syv doser fra glassene.

I FHIs vaksineveileder har det ikke stått at det ikke er lov til å ta ut flere enn seks Pfizer-doser. Men hvis noen velger å gjøre det, eller bruker en annen metode enn den som står i veilederen, står det at det er «off-label». Det må godkjennes av ansvarlig lege/virksomhetsleder «som da står ansvarlig for eventuelle konsekvenser av en slik bruk».