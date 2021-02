STRAMMER INN: Trondheim kommune presenterte flere innstramminger i tiltak onsdag ettermiddag. Foto: Ole Martin Wold

Trondheim trosser kommunedirektøren – stemte imot full skjenkestopp

Trondheim kommune innfører skjenkestopp fra klokken 22:00, påbud om hjemmekontor og stans av idrett- og fritidsaktiviteter for voksne.

Onsdag kom vedtok Trondheim kommune sine formannskaper nye og forsterkede coronaregler for byen.

– Uklare smitteveier hos den britiske mutasjon og avdekke det sørafrikanske viruset har ført til at formannskapet har vedtatt en forskrift, sier ordfører Rita Ottervik.

Forskriften trer i kraft 11. februar og varer til og med 17. februar. Kommunen kan imidlertid vedta å forlenge vedtakene.

Dette er de forsterkede tiltakene:

Stenging av virksomheter

Påbud om hjemmekontor der dette er praktisk mulig og hensiktsmessig ut fra arbeidets art

Skjenkestopp klokken 22

Tiltak ved utdannings og opplæringsvirksomheter med unntak av grunnskole og videregående skole

Stans av idrettsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

Stans av fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per husstand

Disse tiltakene videreføres:

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand

Bruk av munnbind på kollektivreiser

Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende

Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester og lignende

Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter

Registrering av alle kunder på serveringssteder

Kilde: Adressa

I tillegg må flere virksomheter holdes stengt:

Disse virksomhetene må holde stengt: a. Treningssentre b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende kan holde åpent: i.skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere ii.rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør iii.annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder

§ 5 Serverings- og skjenkesteder Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkohollovens kapittel 4 og 5, skal ikke servere alkohol. Serverings- og skjenkesteder i Trondheim kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4–1 tredje ledd

– Vurder nødvendigheten av å krysse kommunegrensene

Ordfører Ottervik sier at de anbefaler alle å ikke reise på tvers av kommunegrensene.

– Vi er opptatt av å anbefale innbyggerne til å tenke seg om når de skal krysse kommunegrensene, sier hun.

Ottervik sier også at det er den eldre og voksne delen av befolkningen som må ta tiltakene i stor grad denne gangen. De har prioritert de yngste innbyggerne.

– Det vi har klart, er å skjerme barn og unge. Jeg er veldig glad for at barnehager og grunnskoler fortsetter på gult nivå, og at barneidretten skjermes, sier hun.

Skjenkestopp fikk ikke flertall

I den midlertidige forskriften om smitteverntiltak som ble gjort tilgjengelig onsdag formiddag, foreslo kommunedirektøren enda strengere tiltak. Det inkluderte blant annet skjenkestopp.

Kommunedirektørens forslag om full skjenkestopp i Trondheim fikk ikke flertall i formannskapet.

Et forslag fra den uavhengige representanten Ragna Vorkinnslien om å i stedet stanse skjenkingen klokken 22.00. fikk flertall.

Under møtet uttrykte flere av representantene stor frykt for konsekvensene en full skjenkestopp ville hatt for restaurant- og utelivsbransjen.

Ikke full nedstengning

Ordføreren legger til at de ikke ønsker å ha en full nedstengning, fordi det er tøft for mange.

– Det er jeg fullstendig klar over, men det er en jobb å gjøre fortsatt. Mange kan bli alvorlig syke og dø, sier Ottervik.

Hun legger til at hun forstår at det er krevende for dem som kan bli rammet av permitteringer.

– Mange er lei av endringer og restriksjoner. Alternativet til å stramme inn, det er å oppleve en oppblomstring som vi har hatt i Oslo og Bergen, som fører til full nedstengning. Vi vil ikke være i en situasjon med full nedstengning.

Hun sier at hvis Trondheim kommune får nok vaksiner fra nasjonale myndigheter, vil de kunne være i mål med å vaksinere de eldre og mest sårbare i april.

– Da vil vi forhåpentligvis kunne lette på tiltaksnivået, legger hun til.

Sør-Afrikansk og britisk variant påvist i byen

Helse- og velferdsdirektør Helge Gåråsen sier på onsdagens pressekonferanse at alarmklokkene gikk hos han da han så omfanget av det muterte utbruddet i Nordre Follo kommune.

Den siste uken er det påvist to ulike mutasjoner.

– Når vi da oppdager at denne personen (med mutert virus), har hatt stor sosial aktivitet, er det veldig mange vi må kartlegge og stor omfang. Som om ikke dette var nok, fikk vi beskjed at en person med det sørafrikanske viruset har kommet til Trondheim. Denne personen har oppført seg eksemplarisk og har hatt flere negative prøver, sier Gåråsen.

Kommuneoverlege Tove Røsstad forteller at viruset har spredd seg på en arbeidsplass, og folk som har vært innom lokalet.

– Det har vært lite kontakt, men vi har sett at det har smittet kjappere enn det vi er vant til at skjer. Vi vet hvilket virus det er, og at potensialet for å bli ganske stort er der, sier hun.