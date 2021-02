Foto: Freddie Larsen

To personer til sykehus etter trafikkulykke i Sarpsborg

To biler var torsdag involvert i en trafikkulykke på E6 ved Grålum i Sarpsborg. To personer er sendt til sykehus.

Publisert: Nå nettopp

Politiet på stedet omtaler skadene som alvorlige til kritiske, opplyser operasjonsleder Svein Walle til VG.

– Det fremstår som en alvorlig ulykke og det er meget høy fart involvert, sier han.

Tre personer var involvert i ulykken. To er sendt til sykehus. En tredje person løp fra stedet, og er pågrepet av politiet.

– Vitner sier at forut for ulykken kom det en bil i meget høy hastighet som kjørte slalåm nedover. Så får vi melding om en trafikkulykke, og samtidig meldes det om en person som løp fra stedet, sier Walle om hendelsesforløpet.

Mistenker villet handling

Personen som løp fra ulykkesstedet får behandling av helsevesenet.

– Status er at fører av bilen er pågrepet av oss, et stykke unna der kollisjonen skjedde. På stedet lå det igjen en passasjer fra den samme bilen som er under helsebehandling, og en person i en annen bil får også helsehjelp, sier operasjonslederen.

Politiet mistenker at ulykken er en villet handling.

– Det fremstår som at bilen som kom i høy hastighet kjørte på den andre bilen. Vi antar at det er en villet handling, sier Walle.

Statens Vegvesens ulykkesgruppe er varslet og krimteknikere og etterforskere fra politiet er på vei, opplyser operasjonslederen.

E6 er stengt inntil videre.