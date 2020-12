BLE ANMELDT: Tordis Svegården (93) hentet avisen som vanlig da hun oppdaget brevet fra politiet. Hun liker ikke at navnet hennes nå står skrevet sammen med ord som «tyveri» og «straffesak». Foto: Privat

Tordis (93) anmeldt for kattunge-tyveri: − Ikke stjålet så mye som ei drue

Helt ut av det blå fikk 93 år gamle Tordis Svegården et brev i postkassen om at hun er anmeldt for kattungetyveri. – Jeg har ikke stjålet så mye som ei drue, sier 93-åringen.

Det var torsdag i forrige uke Tordis Svegården (93) fra Lillehammer til sin store forskrekkelse oppdaget et brev fra politiet da hun var ute for å hente avisen i postkassen.

– Her sitter jeg og aner ingenting, før jeg får et brev i postkassa om at jeg er anmeldt for tjuveri. Da ante jeg ikke annen råd enn å ringe sønnen min, for jeg kan jo ikke lese papirene, sier 93-åringen til VG.

Med dobbel lupe pleier hun å få med seg de viktigste overskriftene fra dagens avis. Knapt mer duger ikke synet til. Brevet måtte være feilsendt, tenkte Tordis.

Katter flyr inn og ut av den store tomten rundt huset hennes titt og ofte, men noen forkjærlighet for de firbente har hun ikke. Attpåtil er hun allergisk.

– Kattene jager jeg når jeg kan. Jeg har fuglene mine, jeg, og liker dårlig at katter tar de små spurvene her, forteller 93-åringen.

På jakt etter svar

Sønnen Knut Espen Svegaarden forstår nærmest ingenting når moren ringer ham om brevet fra politiet, men tar kontakt med den andre kvinnen som nevnes der, fordi moren tror det er feilsendt.

Lite vet han da om at kvinnen han snakker med, har anmeldt moren hans for kattunge-tyveri. Det er derfor også hun nevnes i brevet.

Til info: Knut Espen Svegaarden er journalist i VGs sportsredaksjon.

Kvinnen, som ikke ønsker navnet sitt på trykk, forklarer at anmeldelsen ble til slik:

Fordi hun er dårlig til beins, tok hun etter hvert kontakt med en organisasjon som hjelper til med å lete etter bortkomne dyr for å finne kattungen sin. Derfra fikk hun etter hvert informasjon om at katten kunne være observert på Tordis’ adresse, og råd om å overlate saken til politiet.

Trakk anmeldelsen

Etter en telefon og et oppmøte på politistasjonen ble adressen overlevert - og brevet om straffesaken ble et faktum.

Kvinnen sier at hun ikke ante hvem som bodde på adressen hun ga til politiet, men forsto at noe ikke stemte da hun reiste til Tordis for å hente brevet de trodde var feilsendt.

– Jeg sa «Å kjære, dette skal jeg ordne opp i med en gang», forteller kvinnen, som ikke ønsker navnet sitt på trykk.

– Hadde jeg vært sprekere skulle jeg jo bare gått ned til henne og spurt om katten var der med en gang, men i min situasjon måtte jeg bare lytte til organisasjonen, sier kvinnen nå.

Hun trakk anmeldelsen umiddelbart da hun forsto at Tordis ikke kunne være kattetyven.

Etter at Tordis fikk brev om anmeldelsen fra politiet, kom et brev fra konfliktrådet.

Der står det at politiet har «henlagt straffesaken», men at partene kalles inn til et møte i saken som gjelder «tyveri av kattunge». Torsdag er saken avsluttet også her.

BREV FRA KONFLIKTRÅDET: Dette brevet fikk Tordis i postkassen. Foto: Privat

Politiadvokat Hans Petter Ommedal forklarer politibrevet til Svegården slik:

– Dette har skjedd fordi det er en forenklet anmeldelse som har blitt lagt inn. I kjølvannet av dette blir det sendt en automatisk underretning til den anmeldte. Politiet har ikke opprettet straffesak, og saken ble henlagt samme dag, sier han og legger til:

– Dette er et eksempel på en ubetenksom anmeldelse, og jeg stusser på at slikt blir anmeldt i det hele tatt. Det er lav terskel for enkelte å anmelde, jeg vil nok anmode om å tenke seg om en gang til før man går til det skrittet å anmelde noen.

Mener politiet burde tatt kontakt

– Kan du tenke deg min situasjon? spør Tordis i dag.

– Jeg har aldri tatt så mye som ei drue i butikken en gang, så jeg har god samvittighet. Men det er da ikke noe morsomt for en 93-åring å havne i papirene til politiet!

KUNNE VÆRT UNNGÅTT: Knut Espen Svegaarden og mor Tordis Svegården er glad saken er avsluttet, men mener det hele burde vært unngått. Foto: Privat

Sønnen, Knut Espen, synes saken er så fjern at det er utrolig at det kunne så langt som det har gjort - uten at moren har blitt kontaktet.

Med ett tastetrykk ekstra, ville politiet sett at moren hans var 93 år og at det følgelig er lite sannsynlig at hun har noe med anmeldelsen å gjøre, mener han, og synes en beklagelse hadde vært på sin plass.

– Vi fikser dette. Men saken er et godt eksempel på hva som kan skje når man ikke sjekker ordentlig opp i ting, sier han.

