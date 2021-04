STENGT: Einar Zakkæus Gurholt og Malin Torsdatter Abrahamsen driver Tuddal Høyfjellshotel i Hjartdal i Telemark, og har måttet stenge dørene i påsken. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Avbestillingene rant inn over natten: − Jeg bannet mye

HJARTDAL/TINN (VG) Fullbookede Telemark-hotell mistet påskegjestene over natten, mens Gaustabanen kjører tomme vogner opp mot en av landets mest populære topper.

Av Thea Rosef og Gabriel Aas Skålevik (foto)

– Her skulle det vært mye gjester som drakk øl nå, sier Einar Zakkæus Gurholt vemodig ute på hotellets terrasse.

Sammen med samboer Malin Torsdatter Abrahamsen driver han familieide Tuddal Høyfjellshotel i Hjartdal i Telemark.

Fra under terrassen siver lukten av øl fra bryggeriet deres opp på den tomme plassen. Men ingen påskegjester får ta seg en kald halvliter, og det er anbefalt to meters avstand fra regjeringen.

Det har gjort at et av de eldste trehotellene i Norge må stenge dørene.

– Jeg bannet mye. Nå synes jeg situasjonen er vond og alvorlig, sier Malin Torsdatter Abrahamsen.

– Et helvete for alle

Hotellet var helt fullbooket for påsken før regjeringen strammet inn.

– Det så ut til å bli tidenes påske. Når vi nå må ha to meter mellom hver gjest, og vi ikke har så mye plass fra før, i tillegg til at vi ikke kan ha skjenking, så er det ikke liv laget for oss, sier Abrahamsen.

En vanlig påske omsetter familien for rundt 800.000 – penger som nå uteblir helt. Alle de 12 ansatte har de måttet permittere.

Gurholt synes det er rart at ikke innstrammingene kom tidligere.

– Det er rart at de ikke skjønte tidligere at man måtte sette inn støtet hvis man skulle redde påsken, som er ganske viktig for veldig mange, sier Gurholt.

Det dunker i det gamle tretaket over dem i en av hotellets mange stuer. De holder på å pusse opp rommene i andre etasje. Det føles godt å kjenne på at man i hvert fall utnytter tiden litt mens man venter på at ting skal bli bedre, synes de.

– Det er et helvete for alle i bransjen og sånn er det bare. Men vi står sammen i dette og gjør det beste ut av det, sier Gurholt.

– Det er mange som har det vanskelig og er i samme situasjon som oss, men vi må heve hodet og se fremover, sier Abrahamsen.

HÅP: Familien håper på bedre tider til sommeren. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Ensom utsikt

Noen kilometer sørøst for Tuddal kjører Gaustabanen med tomme vogner innover fjellet, mot Gaustatoppen.

Til vanlig kryr det med folk i påsken som vil ta banen opp på den populære toppen. Nå trasker det en og annen gjest gjennom køsperringene en sjelden gang innimellom.

PÅSKEN 2021: Parkeringsplassen ved Gaustabanen er tom, og det er ingen kø denne påsken.

– Det er ikke det største kjøret, sier assisterende driftsleder ved Gaustabanen Tommy Petersen.

Han drar i spakene så vognene beveger seg oppover inne i det mørke fjellet.

Vognene har plass til 18 personer, men under corona blir det kun 10–12 stykker, avhengig av om folk kommer fra samme husstand. Banen har fått lov av smittevernoverlegen til å fortsette med 1-metersregelen.

– Det er en utfordring i coronatiden. Det er stadig nye regler, men jeg synes vi takler det bra.

Oppe på toppen får to skigjester ha utsikten helt for seg selv. Petersen håper og tror det vil komme flere besøkende mot slutten av ferien.

– Så må vi bare støtte hverandre videre.

Vestlandstunnel

I fotenden av fjelltoppen ligger Gaustablikk Høyfjellshotell i Tinn kommune.

Hotelldirektør John Kristian Stubban sitter inne i den tomme spisesalen og titter opp på Gaustatoppen. Da han satte seg ned for å se på regjeringens pressekonferanse før påsken, tenkte han at «det ikke kunne komme noe mer nå».

– Da var jeg ganske sint i ti minutter, før jeg måtte brette opp ermene igjen. Det var innført skjenkestopp, og Høie anbefalte folk å ikke dra på hotell. Da raste avbestillingene inn, sier Stubban.

HOLDER ÅPNET: Hotelldirektør John Kristian Stubban vil ikke stenge hotellet helt. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Det er noe norsk med appelsin, Kvikklunsj og Solo. Men det er noe norsk ved å ta seg en kald øl i solveggen etter skitur også. Brus er jo godt, men kanskje ikke til påskelam.

Denne påsken har hotellet rundt en fjerdedel av gjestene de har ellers, og en tredjedel av de ansatte er helt eller delvis permittert. Men hotelldirektøren er fast bestemt på å holde åpent.

– Jeg holder kanskje mer åpent på tross av enn på grunn av. Men jeg tror det vil skade destinasjonen å stenge ned.

– Klarer dere det økonomisk?

– Nei, det gjør vi ikke. Det er klart regningen blir jo stor. Men det hadde ikke spilt så stor rolle økonomisk å stenge i påsken, så vi tar med oss det vi kan.

Stubban er klar på at de ikke klarer en tredje påske som dette, men velger å tenke positivt.

– Vi ser at det er lys i tunellen. Problemet er bare at det er en sånn Vestlandstunell; man er litt usikker på hvor lang den egentlig er.