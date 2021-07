BLE NORGES ELDSTE: Gudrun Nymoen fra Osen i Innlandet ble 110 år gammel. Bildet er tatt i 2017. Foto: Geir Olsen

Hun overlevde to verdenskriger, spanskesyken og coronapandemien - nå er Norges eldste død

Gudrun Nymoen fra Osen ble 110 år, melder Østlendingen.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hun sovnet stille inn på Osen Pensjonistheim torsdag 8. juli, skriver Østlendingen.

Ifølge avisen har hun bodd hele sitt i liv i Åmot kommune i Innlandet, og hun etterlater seg to døtre, syv barnebarn, ti oldebarn og to tippoldebarn.

– Hun mistet to av ungene sine, en i 2018 og en i 2019, de døde 80 år gamle. Det var tøft for henne. Sjøl om de var gamle, var det ungene hennes, uansett. Men hun var sterk, og har kommet seg gjennom ting, uttaler datteren Liv Nymoen til Østlendingen.

TV 2 snakket med Nymoen for få måneder siden. Da hadde hun akkurat tatt begge dosene med coronavaksinen. Hun var dermed en av få som har opplevd både spanskesyken, to verdenskriger og koronapandemien.

Gudrun Nymoen var født 26. oktober 1910. Til TV 2 fortalte hun at både hun og søsken ble smittet av spanskesyken da hun var åtte år gammel.

– Vi var sjuke også. Og vi barna lå på det samme rommet i huset. Jeg tror det var da det var viktig at vi ikke skulle få lys inn i værelset. Det må ha vært veldig tøft for moren min å passe på oss. Mange mistet livet, og jeg husker at vi synes dette var noe farlig, sa hun til kanalen.

VG intervjuet Nymoen og ni andre nordmenn over 100 år i 2017. Da fortalte hun blant annet at hun fremdeles gikk turer for å holde seg i form. Nymoen fortalte også om da huset til familien brant ned under krigen, i 1944.

Dersom hun hadde kunnet gjøre noe annerledes ville det vært å forlangt et bedre piperør i stuen, der det tok fyr, sa hun i intervjuet.

Nymoen begraves førstkommende fredag.