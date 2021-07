Foto: Freddie Larsen

Én omkom etter blokkbrann i Sarpsborg

En person er funnet omkommet, fire er sendt til sykehus og fem er på legevakt etter en blokkbrann torsdag kveld.

Av Camilla Svennæs Bergland

Øst politidistrikt og brannvesenet rykket torsdag kveld ut til en brann i en blokk i Sarpsborg. Beboere ble evakuert, noen med stiger.

Natt til fredag bekrefter politiet at én person er funnet omkommet.

– Nå er de innledende fasene gjort unna. Brannen er slukket, og brannvesenet jobber inne på bygget og få oversikt over hvem som har vært på stedet, sier Terje Skaftnes, operasjonsleder i Øst politidistrikt til VG.

– Det er én person som har omkommet, fem er på legevakt og fire på sykehus.

De fire som er sendt på sykehus er sendt til Sykehuset Østfold på Kalnes.

Politiet opplyser videre at det er for tidlig å si noe om forløpet til brannen, men at krimteknikere er varslet og på vei til stedet.

Ifølge politiet er de ikke helt sikre på hvor mange som bor i blokka, skriver NTB.

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad deltok også brannmannskaper fra Fredrikstad i slukningsarbeidet.