FORSVANT: Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) forsvant fra sitt eget hjem på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Krav om løsepenger: Ni millioner euro i kryptovaluta

NYHETER 2019-01-09T07:22:45Z

LØRENSKOG (VG) Etter at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) forsvant for ti uker siden er det blitt krevd ni millioner euro i løsepenger – i form av kryptovalutaen Monero.

Publisert: 09.01.19 08:22 Oppdatert: 09.01.19 08:48

Den 68 år gamle kvinnen ble borte fra sitt eget hjem på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober i fjor, men den oppsiktsvekkende saken har ikke blitt kjent før nå - ti uker etter.

Årsaken er at det i hjemmet ble funnet en skriftlig beskjed på gebrokken norsk om at dersom politiet ble involvert så ville 68-åringen dø.

Etter det VG kjenner til har det ikke vært noen livstegn fra 68-åringen i løpet av disse ukene. På den samme skriftlige beskjeden skal kravet om løsepenger også ha stått: Ni millioner euro innbetalt via kryptovalutaen Monero, ifølge VGs opplysninger.

Som kryptovaluta har Monero noen særegne egenskaper som gjør at transaksjonene ikke er mulig å spore, i tillegg til å ha iboende tiltak som skjuler hvilke summer som sendes og til hvem. Selv ikke Monero har tilgang til informasjonen, noe som innebærer at det er teoretisk umulig at uvedkommende får tilgang til informasjon om en brukers transaksjoner.

Disse egenskapene har ført til at Monero har tiltukket seg mange cyberkriminelle, blant annet i form av utpressing.

Familien til den savnede 68-åringen har hatt en svært begrenset kommunikasjon med kidnapperne, noe som har vært en utfordring for politiets etterforskning, ifølge VGs opplysninger.

Blant Norges rikeste

Da Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvant i månedsskiftet oktober-november tilsvarte ni millioner euro 85,9 millioner norske kroner. VG er ikke kjent med om hvorvidt det er foretatt noen betalinger.

Etter det VG kjenner til mener politiet at motivet er egen vinning for motparten.

VG er kjent med at familien til 68-åringen har endevendt livene sine i jakt på eventuelle konflikter eller fiender som kan kobles til denne saken. Etter det VG er kjent med har ikke politiet funnet noen slike koblinger - og at de derfor kan være tilfeldige ofre.

Samtidig er Tom Hagen en av Romerikes rikeste, og ligger på 172. plass over de rikeste i landet.

Holdt hemmelig

VG har også fått opplysninger om at det skal ha kommet trusler om at dersom media omtalte saken så ville det også medføre død. Sammen med flere andre norske medier har VG vært kjent med saken i lengre tid, men har fulgt politiets sterke oppfordring om å ikke publisere noe.

- Da VG fikk kjennskap til etterforskningen, var den åpenbare konklusjonen at saken hadde stor offentlig interesse. Det var like åpenbart at medieomtale kunne sette mennesker i fare. Situasjonen var uoversiktlig. I denne fasen mente vi at hensynet til liv og helse veide tyngre enn informasjonsbehovet, sier VGs redaktør, Gard Steiro.

Ifølge norsk politi, er saken enestående i norsk sammenheng. Det skal ikke ha blitt bortført personer her til lands med krav om løsepenger i kryptovaluta. Internasjonalt finnes det imidlertid noen tilfeller, som da Exmo Finance-sjef Pavel Lerner ble kidnappet like ved sitt kontor i Kiev i Ukraina for et drøyt år siden.

Selskapet er britiskregistrert og driver med veksling av nettopp kryptovaluta. Lerner ble imidlertid sluppet fri etter at bitcoin til en verdi av én million dollar ble innbetalt i løsepenger. Beløpet tilsvarer drøyt åtte millioner norske kroner.

Særlig i Sør-Afrika og i India har man den siste tiden sett stadig flere eksempler der løsepenger i kidnappingsaker blir innkrevd i kryptovaluta.