Ekspert: - Hvem som helst kan tilstå drap de ikke har begått

Da Erla Bolladottir i 1975 fortalte politiet om et mareritt hun hadde, ble seks personer dømt for et drap de aldri hadde begått. Tilståelsene, som var presset fram gjennom flere måneder i isolasjon, vanntortur og medisiner, blir omtalt som Islands største justismord. Hvordan kan noen tilstå drap som aldri har skjedd?