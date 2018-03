AVGJØRES TIRSDAG: Sentrale kilder i Frp har sagt til VG at de tror det er klart mest sannsynlig at KrF ikke vil stemme for mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug. Frp-kildene tror statsminister Erna Solberg kommer til å stille kabinettsspørsmål i Stortinget, slik at det blir regjeringskrise hvis KrF støtter mistillitsforslaget. Foto: Helge Mikalsen/VG.

Fylkesleder i KrF: «Jeg ser at det er mer alvor i saken enn jeg først tenkte»

Publisert: 18.03.18 10:22

Kristelig Folkepartis fylkesledere er preget av alvor foran mandagens landsstyremøte i Oslo. Flere frykter konsekvensene dersom mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug får flertall i Stortinget.

Fredag sa fylkesleder Toril Kristiansen i Oppland KrF til VG at partiet bør støtte mistillitsforslaget mot Listhaug.

Lørdag sier Kristiansen at hun ser at saken er mer komplisert enn hun først tenkte, men at hun har har full tillit til at partiledelsen treffer et godt vedtak.

Hun vil bruke tiden frem til mandag på å gjøre seg opp en endelig mening om hvilke signaler hun vil ta med seg til landsstyremøte.

– Denne helgen har Oppland KrF fylkesårsmøte, og her får vi mange innspill i denne saken. Det kommer signaler i mange retninger, og det er nyanserte og gjennomtenkte innspill.

Kristiansen understreker at hun ga uttrykk for sin personlige mening da hun uttalte seg til VG fredag.

– Jeg ser at det er flere ting som må tas med i betraktningen enn det jeg først tenkte på. Det handler blant annet om hva som skjer hvis mistillitsforslaget blir vedtatt i Stortinget. Hvis regjeringen går av, er det en veldig alvorlig situasjon for landet.

Kristiansen sier at det er bred enighet i partilaget om at Sylvi Listhaug gikk over streken da hun publiserte det omstridte innlegget på Facebook, og at Listhaugs håndtering av saken i ettertid ikke har vært bra.

– Alle er enige om det. Det er større uenighet om hvordan vi skal håndtere dette. Jeg ser at det er mer alvor i saken enn jeg først tenkte.

– Tenker på saken hele tiden

Fylkesleder Ingelin Noresjø i Nordland KrF sier at hun tenker på saken «hele tiden».

– Dette er en alvorlig sak. På den ene siden har vi en justisminister som har vist en uakseptabel oppførsel i sosiale medier, og som ikke forstår sin egen rolle. På den andre siden har vi en regjering med en statsminister Kristelig Folkeparti ønsket.

Noresjø sier at partiet i denne saken må bruke både både hode og hjerte, og foreta en grundig diskusjon av alle aspekter.

– Jeg har ikke konkludert på hva slags råd jeg skal gi. Dette er en krevende sak, som det er stort engasjement rundt. Det er Sylvi Listhaug som selv har stilt seg i denne vanskelige posisjonen, ingen andre. Og dette er ikke er første gang hun gjør og sier ting som er svært langt fra KrFs holdninger og verdier.

Noresjø legger ikke skjul på at saken er vanskelig.

– Blir det vedtatt mistillit mot Listhaug, kan det felle regjeringen. Det er ikke bare å felle landets regjering, sier hun.

Drar med stort alvor

Fylkesleder i Troms KrF, Jon Christian Anker, sier til VG at det er med stort alvor han drar til Oslo på mandag.

– Jeg vil ikke forskuttere hva utfallet av møtet blir, eller si noe om hva jeg selv tenker. Nå må vi få ro til å diskutere dette, før det blir tatt en avgjørelse.

Svein Iversen er fylkesleder i Finnmark KrF og medlem i KrFs sentralstyre.

– Jeg har behov for å gå en runde med mine medlemmer før jeg uttaler meg, og i Finnmark KrF er vi nå i gang med den runden. Jeg vil ikke gå inn i saken før jeg har gjort det. Jeg får mange henvendelser fra medlemmene, og meningene går begge veier.

– Kan du si noe om hva du selv tenker?

– For min egen del sier jeg ja til Erna, og nei til Sylvi. Det er mitt personlige synspunkt, og det er det jeg vil si må.

Heller ikke Espen Andreas Hasle, fylkesleder i Oslo, vil si hva som blir hans råd til ledelsen i KrF.

– En alvorlig situasjon

– Møtet på mandag blir spennende, men jeg vil ikke si noe om hva jeg vil anbefale stortingsgruppen å gjøre. Vi har en innspillsrunde gående i Oslo nå. Situasjonen er alvorlig, det er ikke noe tvil om det. Jeg støtter kritikken partiet har gitt av Sylvi Listhaug, og måten hun har agert på.

Hasle sier han reagerer på hvordan Listhaug har stilt opp i mediene for å vise frem de mange blomsterhilsnene hun har fått fra støttespillere landet rundt.

– Jeg er ikke imponert over alle blomsterhilsnene i sosiale medier, for å si det slik. Jeg mener det er med på å uthule den beklagelsen hun har gitt i Stortinget.

Fredag sa Brynjar Høidebraaten, fylkesleder i Østfold, at tilliten til Listhaug er «svært tynn». Lørdag sier han dette:

– Hva jeg vil råde stortingsgruppen til å gjøre, vil jeg ta stilling til på mandag. Jeg får mange henvendelser om saken, både fra medlemmer og personer som ikke er medlemmer i Kristelig Folkeparti. Det er mange som har synspunkter på denne saken. Mange ringer meg direkte. Det synes jeg er bra, og jeg noterer innspillene som kommer.

– Hva sier folk?

– Det er begge deler. Noen mener Kristelig Folkeparti bør støtte mistillitsforslaget, andre ikke, og folk har ulike argumenter for det.

Høidebraaten legger ikke skjul på at det hviler et stort alvor over saken.

– Jeg tror vi som sitter tettere på denne prosessen har lettere for å se konsekvensene hvis det blir vedtatt mistillit mot Sylvi Listhaug. Dette er en vanskelig sak for Kristelig Folkeparti, det skal jeg ikke legge skjul på.

Per Sverre Kvinlaug, fylkesleder i Agder KrF, sier at han har tynnslitt tillit til Sylvi Listhaug, men at han tar med seg at hun har beklaget den omstridte Facebook-meldingen.

– Det må være en del av diskusjonen. Det er viktig at vi kommer sammen for å gjennomgå alle sider ved saken.

– Jeg bruker helgen til å tenke, for å få et godt bilde av situasjonen. Det er viktig for meg å målbære innspillene jeg får. Folk har ulike innfallsvinkler, og det er viktig nå å gå gjennom alle sider ved saken.