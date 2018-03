Vogntog kjørte seg fast i betong i Grefsenveien i Oslo

Publisert: 12.03.18 14:43 Oppdatert: 12.03.18 18:14

Et vogntog kjørte forbi sperringene og rett inn i trikkesporet i Grefsenveien, der det gjennomføres arbeid med hurtigtørkende betong.

Der stod vogntoget bom fast. Ifølge Aftenposten, som først meldte om saken, har vogntoget utenlandsk registreringsnummer. Det er derfor mulig at sjåføren ikke var klar over at det gjennomføres akuttarbeid på trikkesporet.

Like før klokken 15.30 hadde to redningsbiler sammen klart å redde vogntoget opp fra betongen. Da hadde det stått der i omtrent to og en halv time.

– Usikker på hvordan det kan ha skjedd

Vogntoget kom kjørende opp Lettvintveien og skulle svinge inn på Grefsenveien i 13-tiden mandag.

– Den passerte noen sperringer og kjørte inn i trikkesporet der det foregår arbeid, forklarer kommunikasjonsrådgiver Andreas Viseth i Sporveien.

Falck-mannskapet på stedet brukte to biler for å løfte ut vogntoget mens betongen fortsatt var bløt nok til at det ikke stod helt fast. Bilberger Eirik Isaksen i Falck sier til VG at det er snakk om et russisk vogntog med en russisk sjåfør.

– Han kan ikke språket og det er litt vanskelig å kommunisere, så vi er litt usikre på hvordan det har skjedd, sier han.

Gjennomfører akuttarbeid

Sporveien gjennomfører akuttarbeid på trikkelinjen for å bedre sikkerhet og fremkommelighet for biler. Mens vogntoget ventet på å bli reddet ut etter å ha kjørt seg fast i betongen, og mens redningsaksjonen pågikk, var fremkommeligheten redusert.

– Mens det arbeidet pågår vil det være veldig begrenset fremkommelighet i Grefsenveien og det må påregnes trafikkork, sa Viseth før redningsoperasjonen var gjennomført.

Viseth forsikret samtidig om at dersom dette løste seg i løpet av kort tid, ville det ikke bety noe for fremdriften av arbeidet med trikkesporet. Trikkesporet skal etter planen være ferdig på onsdag, og nå ser det ut til at arbeidet kan fortsette.