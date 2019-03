UTFORDRET: TMBN-soldatene Kristin Wiseth, Gunnar Tenstad og Kent Jørgen Hilleren mener de svensk-finske styrkene har gitt dem utfordringer og overraskelser. Foto: Andrea Rognstrand, VG

Hæren på storøvelse med nordiske styrker: – Får virkelig prøvd oss

LULEÅ (VG) Finland og Sverige knytter tettere forsvarsbånd. Det har skapt en potent motpart for Hæren, som har flyttet store deler av Brigade nord til Sverige for å øve på bortebane.

– Samarbeidet i det nordiske perspektivet er utrolig bra. Det er en fordel at vi er så like, sier sjef for Telemark bataljon (TMBN), Ole Christian Emaus. VG møter ham i de nordsvenske granskogene, en times tid inn i landet fra Luleå.

Sola skinner og det er fire grader. Soldatene har en pause fra striden og nyter det som føles som påskevær. Den siste uken har de vært del av en angripende brigade mot svenske og finske styrker.

Brigade nord har tatt turen over til Sverige for å delta på øvelsen som teller 10.000 stridende.

PÅ BORTEBANE: Sjef for Telemark bataljon, Ole Christian Emaus, får trent med hele brigaden i Sverige. Han skryter av nivået til de norske soldatene. Foto: Andrea Rognstrand, VG

TMBN-sjefen understreker fordelen av at de får trent store deler av brigaden sammen på «bortebane».

– Enkeltelementene kan vi trene på hjemme, men det er som del av brigaden i nytt terreng mot en så potent fiende at vi virkelig får prøvd oss.

– Du kan drive mye keepertrening, men det er når hele laget er samlet på banen at du får se hva du kan.

PÅ FARTEN: Brigadesjef Lars Lervik forteller at stridsvognen hans har gått 550 kilometer i løpet av øvelsen. Foto: Andrea Rognstrand, VG

Fotballreferansene sitter også løst hos Emaus sjef Lars Lervik, som er sjef for Brigade nord. Det er Norge og Sverige som stiller de største styrkene i øvelsen i Nord-Sverige.

– Så liker vi å si at reservelagskampen går på Ullevål i morgen, ler han.

Men dere har vel mobilforbud her?

– Vi skal nok få kunngjort resultatet trass mobilrestriksjoner.

Rekordstor togoperasjon

I egen kamp er brigadesjefen fornøyd med innsats og resultat så langt. Av de 4500 som stiller i den norske styrken, er cirka 350 briter og 350 amerikanere.

– Vi har lært mye og blitt utfordret på nye ting. Det har vært givende og vanskelig. Bare det å komme seg hit er kanskje det vanskeligste vi gjør.

For å få flyttet den norske brigaden utenlands, har Forsvaret benyttet seg av 58 kjøretøyskolonner, 75 busser og 17 tog, som tilsvarer over 10 kilometer med vogner dersom de ble satt etter hverandre. Det er den største togoperasjonene Hæren har gjennomført.

– Å flytte seg er ekstremt viktig. Brigaden må kunne dra dit det er behov for den, sier Lervik.

Men det er ikke bare logistikken som har bydd på utfordringer:

– Vi får trent i nytt terreng mot en motstander som tenker selv og tenker annerledes. Vi er vant til fjell og fjorder. Her er det paddeflatt.

Tettere samarbeid mellom Sverige og Finland

Det finske forsvaret skriver på sine nettsider at de deltar med over 1500 soldater og 500 kjøretøyer. Øvelsen betegnes som den mest omfattende mellom Sverige og Finland hittil. De to landene jobber med å bygge opp et sterkere forsvarssamarbeid.

– Norge, Finland og Sverige deler felles geografi, vi er jo naboer. Vi har tradisjon for at det som kan ramme ett land, det kan fort ramme et annet land også. Sånn kan det være i fred og sånn kan det være i krig, sier hærsjef Odin Johannessen til VG.

Det nordiske forsvarssamarbeidet var tema under spørsmålsrunden etter at hærsjefen forrige mandag talte til Oslo Militære Samfund og anbefalte at man etablerer en ny brigade i Norge. Da påpekte han at samarbeidet kan være viktig i tilfeller der konflikten er for liten til at NATO blir involvert, men for stor til at enkeltstaten kan håndtere den selv.

Til VG utdyper han at en mulig motstander kanskje vil forsøke å holde konflikten under et nivå som utløser artikkel 5 i NATO-pakten. Artikkel 5 er prinsippet om at et angrep på en alliert, er et angrep på hele alliansen.

– Det er aldri er dumt å være samtrent med gode naboer. Da kan det jo hende at hjelpen kan komme fra andre hurtigere enn den kanskje kan komme fra NATO. Spesielt siden det ikke er snakk om en artikkel 5-situasjon.

arrow-right expand-left KOLONNE: Tunge kjøretøyer bruker veiene i Nord-Sverige.

Også brigadesjef Lervik oppfatter det svensk-finske samarbeidet som i utvikling. Han peker på at man har samarbeidet tett i utenlandsoppdrag og at både svenske og finske styrker regelmessig har deltatt på øvelser i Norge de siste 15 årene.

– Den nordiske dimensjonen er i fremdrift, opplever jeg. Vi snakker mye sammen. I tillegg tar Sverige og Finland skritt for å koordinere seg med NATO.

KLARE: TMBN-soldatene Kristin Wiseth, Gunnar Tenstad og Kent Jørgen Hilleren er klare for neste marsjordre. Foto: Andrea Rognstrand, VG

Babywipes og tørre sokker

Tilbake i TMBN-leiren sitter Kristin Wiseth, Gunnar Tenstad og Kent Jørgen Hilleren på panseret av en CV 90 stridsvogn og nyter solen. De syns svenskene er gode verter for øvelsen.

– Det har vært veldig fritt her. I Norge har vi hatt avgrensede stridssoner og klokkeslett å forholde oss til. Her lar de spillet gå, sier Tenstad.

De betegner den svensk-finske motstanderen har vært tøff og overraskende.

– Det er jo en overordnet plan, men de har overrasket med ting vi ikke forutså.

Trass to uker i felt, der de har fått både regn, snø og sol, mener soldatene at det er bedre å være i felt enn på leir.

– Det er godt å komme seg bort fra Rena. Her får vi trent oss i ukjent terreng, sier Wiseth.

Har dere noen triks for å holde humøret oppe på lengre øvelser i felt?

– Babywipes er alfa og omega, og kanskje en liten godtepose på lur, er de enige om.

Brigadesjef Lervik har også et ess i ermet.

– Tørre sokker!

