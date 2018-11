ERNA OG KJELL INGOLF: Statsminister Erna Solbeg og KrFs Kjell Ingolf Ropstad i Stortinget. Foto: Tore Kristiansen

Stor VG-rundspørring i KrF: Ernas abortutspill avgjorde retningsvalget

Mer enn 200 spurte KrF-politikere i en ny VG-undersøkelse mener abortutspillet fra Erna Solberg var avgjørende for at partiet valgte høyresiden. KrF-topp mener partiet må gi venstresiden en ny sjanse dersom abortloven ikke endres.

– Det ble en spesiell debatt siden dette kom fra Erna før vi på landsmøtet valgte side. Det ble satset høyt på å få endret 2c. Om det ikke lykkes må det vektlegges sterkt i hva vi gjør videre, sier sentralstyremedlem fra Trøndelag, Karin Bjørkhaug i KrF.

Det er to uker siden det ekstraordinære landsmøtet til KrF, der et knapt flertall stemte for å søke regjeringsmakt med dagens regjering; Høyre, Frp og Venstre.

I en omfattende undersøkelse VG har sendt ut til 1327 tillitsvalgte i partiet, er det et stort flertall som mener at statsministerens åpning for å forhandle om endringer i abortloven , påvirket partiet til å velge blått.

Av de 463 tillitsvalgte og folkevalgte som har svart på VGs undersøkelse svarer 25 prosent at uttalelsen var «svært viktig» og 36 prosent at den var «viktig» for at partiet valgte høyresiden.

Bjørkhaug mener dette er et argument for å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, dersom endringen ikke får gjennomslag på høyresiden.

– Dette ble trukket frem fra flere blå delegater som en historisk mulighet dersom vi gikk mot høyresiden. Slik ble det skissert, sier Bjørkhaug.

Hun mener Ap og Sp kan bidra til å få ned aborttallene gjennom langsiktig forebygging og mer støtte til barnefamilier med spesielle behov.

Sentralstyremedlem fra Agder, Tove Welle Haugland, som i motsetning til Bjørkhaug stemte blått på landsmøtet, mener dette blir en for enkel slutning å trekke.

– Jeg tror det er mer enn denne saken som var avgjørende. Selv hadde jeg bestemt meg i god tid før dette ble en sak i mediene, sier hun.

Blå KrF-ere vil gå i regjering uansett

Av de 463 KrF-erne som har svart på undersøkelsen, vil 35 prosent gå inn i dagens regjering, også i en situasjon der partiet ikke får gjennomslag for endringer i abortlovens paragraf 2c.

34 prosent mener det gir grunnlag for å søke regjeringsmakt med Ap og Sp.

Men standpunktet i dette spørsmålet sammenfaller med hva KrF-erne mente om retningsvalget i utgangspunktet:

De som i utgangspunktet ønsket at KrF skulle velge venstresiden mener at et manglende gjennomslag for endringer i abortloven gir et nytt grunnlag for å søke regjeringsmakt med Ap og Sp. Bare 14 av de 174 «røde» KrFerne som har svart mener at man burde gå i regjering uansett. 17 vet ikke.

Da er det kanskje ikke overraskende at 173 «blå» KrF-ere som har svart vil gå inn i dagens regjering uansett, uavhengig av utfallet for abortloven. 8 av de blå mener det gir grunn for å søke regjeringsmakt med venstresiden, mens 26 da vil bli i opposisjon.

– Jeg tror alle er enige om at dette er en viktig sak for oss, det mener jeg også selv, men ikke at det skal settes som et ultimatum. Det finnes også andre tiltak og gjennomslag på bioteknologi og spørsmålet om menneskeverd. Man må se på helheten, sier Haugland.

– Hva tenker du om at partiet fremdeles fremstår splittet, også om utfallet i dette spørsmålet?

– Det er delte meninger, og bare to uker siden landsmøtet. Nå blir det viktig å se hva vi kan få til, det mener jeg kan skape ny begeistring, sier hun.

Vil ha Ropstad eller Syversen som leder

I undersøkelsen har VG også spurt om hvem KrF-erne ser for seg som best egnet til å lede partiet, dersom de går i regjering med Høyre, Venstre og Frp. Knut Arild Hareide varslet på landsmøtet at han vil trekke seg straks KrF har kommet i land med en regjeringserklæring.

Her svarer flest at de ønsker seg tidligere stortingsrepresentant og parlamentarisk leder i KrF, Hans Olav Syversen . Hakk i hæl kommer nestleder Kjell Ingolf Ropstad , som har vært en talsperson for blå side under retningsvalget.

Syversen har størst støtte blant de KrF-erne som i utgangspunktet ønsket å gå til venstresiden, der 83 ønsker Syversen og 26 Ropstad. Ropstad er en klar favoritt blant de blå, med 113 stemmer mot 49 som ønsker Syversen.

De to har like mye støtte blant dem som ønsker å gå i opposisjon.

KrFs nestleder nummer to, Olaug Bollestad, har bare 11 tilhengere i undersøkelsen, fire av de blå og seks røde.

Bjørkhaug vil ikke si hvem hun støtter, men er ikke overrasket over at Syversen får støtte fra røde KrF-ere, selv om han er på blå side.

– Jeg har tidligere sagt at det er utfordrende at Ropstad, som har markert seg så tydelig på den ene siden, kan samle og lede partiet videre. Jeg tviler ikke på at Ropstad kan få det til, men mener at det er bra for partiet om man får en samlende kandidat som ikke har vært like profilert i retningsvalget, sier hun.

Hun vil også minne om at det er Hareide som blir sittende, dersom partiet ikke får landet en avtale med dagens regjering.