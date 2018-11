TRUES MED BØTER: Forbrukertilsynet mener predikant Svein-Magne Pedersen driver med ulovlig markedsføring. Han kan ikke hevde at hans bønn kan helbrede sykdommer. Foto: Nicolai Prebensen

Må stanse reklamen: Kan få bot på 40.000 kroner i uken

Etter VGs avsløringer i sommer, sendte Forbrukertilsynet ut brev til mirakelpredikantene om at de måtte stanse markedsføringen. Det har de ennå ikke gjort. Nå får de store bøter om de ikke tar grep.

Dette får store konsekvenser for magasinet «Legedom» predikant Svein-Magne Pedersen har gitt ut siden 1990.

– Det skal ikke lønne seg å bryte loven. Vi er veldig glade for at vi har muligheten til å tvinge gjennom endringer på en mer effektiv måte, sier direktør og jurist i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth. Hun sikter til at de nå vil gi predikantene økonomiske sanksjoner om de ikke stanser reklamen.

I juni kunne VG, etter 16 skjulte telefonopptak, avsløre arbeidsmetodene til mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen – når de selger Guds helbredelse over telefon til 14 kroner i minuttet .

Etter avsløringene vurderte Forbrukertilsynet at predikantene brøt loven, og krevde at de sluttet med markedsføringen de har drevet med i flere tiår. De har ikke lenger lov til å publisere skryte-historier av syke personer som skal ha blitt friske etter bønn, såkalte vitnesbyrd.

Predikantene baserer så å si all sin markedsføring på vitnesbyrd.

Ulovlig å hevde at de kan helbrede

Et halvt år senere har hverken Svein-Magne Pedersen eller Tom Roger Edvardsen innrettet seg etter tilsynets krav.

Nå har Forbrukertilsynet sendt dem et varsel om tvangsmulkt.

Dersom Svein-Magne Pedersen og stiftelsen hans, Misjonen Jesus Leger, ikke endrer markedsføringen innen 7. desember, vil han og stiftelsen måtte betale 40.000 kroner i uken. Det samme gjelder for Tom Roger Edvardsen og hans høyfjellshotell.

– Begrunnelsen for dette er at vi mener at de fremdeles antyder i sin markedsføring at de kan helbrede en rekke sykdommer. De økonomiske sanksjonene fastsettes slik at de ikke skal lønne seg for dem å fortsette å bryte loven, sier Lier i Forbrukertilsynet.

Begge predikantene gir jevnlig ut hver sine magasiner, «Legedom» og «Helbredet», der de skriver om mennesker som skal ha blitt friske etter å ha brukt predikantenes bønnetjenester. Historiene formidler de også på sine nettsider, og Pedersen i lydbøker, DVD-er og bøker.

– Griper ikke inn i religionsfriheten

Pedersen og stiftelsen hans har drevet med denne type reklame siden 1990-tallet. Ifølge stiftelsen har magasinet «Legedom» 200.000 lesere.

Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen har tidligere forsvart seg med religionsfriheten. Forbrukertilsynet har vurdert det dithen at dette ikke dreier seg om ordinær religiøs virksomhet - men alternativ behandling.

– Dette handler ikke om at vi griper inn i hverken religionsfriheten eller ytringsfriheten – dette dreier seg om alternativ behandling, sier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Predikantens advokater: – Ikke i strid med norsk lov

Begge predikantenes advokater har tidligere sagt at virksomhetene ikke er i strid med norsk lov.

VG har gitt både Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen anledning til å kommentere denne saken, men de har ikke besvart VGs henvendelser.

I sommer skrev advokat John Christian Elden dette på vegne av Pedersen og Misjonen Jesus Leger:

– Misjonen er meget klar på at de ikke driver behandling – hverken ordinær eller alternativ. Vi har mottatt henvendelsen fra Forbrukertilsynet, og vil svare på denne og se om det er grunnlag for å nekte fornøyde trosfeller å gi uttrykk for sine opplevelser og tro på bønn. Det er viktig for misjonen at de fortsatt holder seg trygt innenfor rammen av norsk lov.