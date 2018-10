NYINNMELDT: Helge Gudmundsen og et annet KrF-medlem i Trøndelag hilser på partileder Knut Arild Hareide da han besøkte medlemsmøtet i Trondheim onsdag. Foto: KRISTIAN HELGESEN / VG

Dette er KrFs nye medlemmer

2018-10-11

Det er Oslo, Rogaland og Agder som vokser med flest nye medlemmer i KrF. Fylkesledere mener Hareides tale har påvirket flere, men at det mobiliseres på begge sider.

Publisert: 11.10.18 21:06

Siden partileder Knut Arild Hareide i slutten av september rådet partiet om å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet har KrF fått 1725 nye medlemmer, og 153 har meldt seg ut.

På enkelte av utmeldingene som har kommet er det oppgitt at det skyldes «politiske årsaker». Tallene er hentet fra KrF.

Vokser både i «røde» og «blå» fylker

Oslo og Rogaland vokser mest, med over 200 nye medlemmer begge steder.

Flere regner KrFs fylkeslag på Østlandet som mer orientert mot venstresiden, mens Sør- og Vestlandet regnes som høyreorienterte. Likevel er splittelsene store også innad i de ulike fylkene.

– Jeg syns det er helt strålende, sier fylkesleder i KrF i Oslo, Espen Andreas Hasle.

Han peker på partiets vervekampanje, men først og fremst Hareides tale som han mener har gitt de medvind.

– Av de jeg snakker med opplever jeg at folk er glade og begeistret over Hareides retningsvalg, ved å gå til Ap og Sp mener også jeg at vi får mest mulig sentrumspolitikk, sier Hasle.

– Det er en utrolig stor pågang, vi merker et engasjement i partiet nå, sier leder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy.

Også hun regner med at retningsdebatten er årsaken. Hun har snakket med enkelte nyinnmeldte som tidligere meldte seg ut fordi man var uenig om retningsvalg på den tiden.

– Det er nok noen av de, som vil være med om man går den retningen, men det er godt mulig det mobiliseres på den andre siden også.

– KrF forsøker å snu skuta i tide

En av dem som har annonsert at han har meldt seg inn i KrF, er musiker og poet Trygve Skaug.

– Jeg ønsker å vise at jeg stiller meg bak de tankene Hareide viste i talen sin. Jeg heier på de verdiene der, sier han til VG.

Skaug er kjent for korte diktposter i sosiale medier. Det var sammen med en slik post på Facebook han skrev at han er en av dem som nå har meldt seg inn i partiet.

– Jeg håper og tror retningsendringen gjør at vi kommer lenger i veien mot å bli et samfunn som ikke setter grupper opp mot hverandre, som bygger broer, ikke murer, sier han.

– Du skildrer at «det har blitt kaldere», hva mener du med det?

– Jeg tror ikke noen har ønske om å gjøre Norge til et land med kjølige skuldre å vise til verken flyktninger, mennesker i dyp krise eller folk med ulike krevende utfordringer, men politikken som har vært gjennomført, holdninger som er fremmet, med FrPs høyeste røster i spissen har jo endt opp med nettopp det.

– Det gjør at jeg heier på et KrF som forsøker å snu skuta i tide, sier Skaug.

Sentral vervekampanje

Siden Hareide lanserte boken «Det som betyr noe» , samme uke som han kom med sitt råd til partiet, har partiet betalt for flere annonser i aviser og sosiale medier.

– Måten vi jobber på er at det skal være lett for dem som har vurdert å melde seg inn til å gjøre nettopp det, noe vi gjør gjennom poster på Facebook, som vi noen ganger sponser. Men her er det også et stort engasjement og entusiasme blant KrF-ere, som deler oppfordringen også med sine venner, sier kommunikasjonssjef Mona Høvset i KrF.

– Forventer dere at det kan komme flere utmeldinger etter at KrF har landet på retningsspørsmålet 2. november?

– Vi er forberedt på at det kan komme både ut- og innmeldinger etter landsmøtet, men håper selvsagt at KrF-erne ser at KrFs betydning i norsk politikk er like stor uavhengig av hvem vi samarbeider med, sier hun.