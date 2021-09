Les dagens VG her!

En mann i 50-årene er pågrepet for drapet på Birgitte Tengs. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Han nekter straffskyld, og er varetektsfengslet i fire uker.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I dagens VG kan du lese om den pågrepne som er straffedømt en rekke ganger og ble avhørt i forbindelse med begge drapene.

Selv om han ble frikjent for drapet på sin kusine Birgitte Tengs, har mange fortsatt ment at han er skyldig. Det har delt lokalsamfunnet i to, sier advokaten til Birgitte Tengs fetter. Nå vil han gjenåpne den sivile dommen som ble stående.

Les også om politimann Hans Olav Frette (54) som fant Tina Jørgensen for 21 år siden.

Tegneseriene du bladde i på barndomsrommet kan ha uventet høy verdi i dag. Dette gjelder også postkort, navnelapper, vinylplater og barneleker, sier samlerekspert. Kanskje du har noen av disse skattene hjemme?

Om ikke Norges Skiforbund kommer til enighet med Clas Brede Bråthen, kan de ifølge seks av hovedsponsorene se langt etter fremtidig støtte.

Og her får du maten billigst: VGs store matbørs.