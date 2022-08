BREMSER: Carrefour fryser prisene på en rekke produkter for å bidra til at inflasjonen ikke akselererer.

Fransk matgigant fryser priser for å dempe inflasjonen

Den franske supermarkedkjeden Carrefour fryser prisene på 100 hverdagsprodukter for å hjelpe forbrukerne å takle skyhøy inflasjon. Norske kjeder er tause om sine fremtidsplaner.

Den franske prisfrysen skjer etter press fra president Emmanuel Macrons regjering som har oppfordret næringslivet til å bidra for å holde prisstigningen nede, melder Reuters.

Inflasjonen i Frankrike er 6,8 prosent på årsbasis, det høyeste nivået siden begynnelsen på 1990-tallet da franskmennene begynte å følge EUs beregningsmåte for prisstigningen. Også i Norge ligger den årlige konsumprisveksten nå på 6,8 prosent.

Sammenlignet med juli i fjor er norske matpriser nå 10,4 prosent høyere.

Inflasjonen i Frankrike er likevel lavere enn i mange andre EU-land siden den franske regjeringen har satt et prisstak på kraft- og gasspriser.

Prisfrys ut november

Carrefour fryser prisene på en rekke dagligvarer som omfatter alt fra sardiner på boks til ris, hygieneprodukter og oppvaskmiddel. Prisstoppen skal ifølge Reuters vare frem til 30. november.

Andre franske firmaer har kommet med lignende tiltak i kjølvannet av regjeringens oppfordring. I juli ble det klart at oljeselskapet TotalEnergies reduserer pumpeprisen i Frankrike fra og med 1. september og ut året mens shippinggiganten CMA CGM kutter avgiftene med 750 euro per container på import til Frankrike fra Asia.

Det skjedde etter at regjeringen luftet planer om skatteskjerpelser hvis ikke selskapene kuttet prisene friviliig.

En annen fransk supermarkedgruppe, Leclerc, frøs prisene på sine 1200 mest populære produkter i perioden mai til juli. Og i april kuttet de britiske supermarkedkjedene Asda og Morrisons prisene på en rekke uunværlige varer.

Etter Russlands invasjon av Ukraina, som har ført til rekordhøye priser på gass og strøm, har inflasjonen skutt i været verden over.

Ifølge dagligvareekspert, Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole, foretas de største prisøkningene på dagligvarer i Norge normalt 1. februar og 1. juli. Deretter reduseres prisene sakte de neste tre–fire ukene fordi kjedene da konkurrerer seg imellom på pris, før de stabiliserer seg igjen. Vel å merke i et normalår.

Kiwi kjører kampanje

Kiwi opplyser at de mandag 8. august senket prisene på over hundre hverdagsvarer, en kampanje som varer til og med 4. september.

– Priskuttet inneholder alt fra fiskekaker, kyllingfilet, brokkoli og blomkål til Julius-brødet, makrell i tomat og Skyr, sier Kristine Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

– Men dere setter prisene opp igjen etter neste uke?

– Av konkurransehensyn kan vi ikke si noe om fremtidige priser, men vi skal sørge for at vi er billigst, sier Arvin.

– Dere økte prisene kraftig 1. juli?

– Vi har aldri fått så store prisøkninger før som vi fikk 1. juli. Det var varslet fra flere leverandrøer og resulterte i at vi dessverre måtte øke prisene, men vi har ikke økt mer enn nødvendig. Til tross for at prisene har gått opp, har vår lønnsomhet gått ned, sier Arvin.

I kampanjen som pågår, koster en 1,5 liter Pepsi Max i en seks-pakning kroner 11,50 per halvannen liters flaske. Denne prisen varer ut denne uken. I VGs påskematbørs var prisen 15 kroner per halvannen liters flaske i en firepakning.

I VGs Sverige-Norge-duell i august var prisen per halvannen liters flaske i firepakning 8,71 svenske kroner hos Eurocash i Töcksfors.

Coop opplyser at de jobber med ulike scenarier.

– Vi kan si mer i morgen (torsdag, red anm.), sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis til VG.

Og dette er svaret vi får fra Rema 1000:

– Vi kan ikke kommentere på fremtidig prising, men Rema 1000 skal alltid være billigst på dagligvarer i Norge, skriver kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes i en sms formidlet via informasjonsavdelingen.