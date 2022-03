forrige













Bussbrann i Oslo sentrum er slukket

Store mengder røyk veltet ut av bussen som begynte å brenne utenfor Oslo City torsdag kveld. Ingen ble skadet i brannen, som nå er slukket.

– Vi er fremme på stedet. Det er full fyr i bakre del av bussen. Brannvesenet har startet slukking. Biskop Gunnerus gate mellom Oslo City og Byporten er stengt for trafikk, skrev politiet på Twitter klokken 19.25.

Klokken 19.40 melder politiet at brannen er slukket og de jobber med etterslukking. De er ikke meldt om personskader.

Det er åpnet opp for at trikken kan passere, men gaten er fortsatt stengt for øvrig trafikk.

– Hendelsesforløpet er det for tidlig å si noe om. Det antas at bussen var i bevegelse når hendelsen oppsto da det var passasjerer om bord, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.