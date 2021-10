TRAGEDIE: Vebjørn Selbekk om dødsfallet til kunstner Lars Vilks.

Slik vil de huske Lars Vilks: − Sveriges modigste person

– Han var bemerkelsesverdig rolig og fattet, selv om han var Sveriges mest forhatte mann og sto på dødslisten til al-Qaida, sier Vebjørn Selbekk om Lars Vilks.

– Vi hadde litt samme skjebne med karikaturstriden, selv om han var mye hardere rammet enn meg, sier sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk.

Han snakker om den svenske kunstneren Lars Vilks, som søndag døde da bilen han satt i kolliderte med en lastebil på E4 i Småland i Sverige. To livvakter fra politiet omkom også.

I 2006 var Selbekk redaktør for Magazinet, som publiserte en artikkel om ytringsfrihet sammen med de 12 Muhammed-karikaturene fra den danske avisen Jyllands-Posten.

Selbekk ble utsatt for drapstrusler etter publiseringen, og det var store demonstrasjoner og voldsaksjoner i Midtøsten, der blant annet den norske ambassaden i ble Syria satt i brann.

I dag er han medlem av Ytringsfrihetskommisjonen og Kringkastingsrådet, i tillegg til sjefredaktørjobben for den kristne avisen Dagen.

Fakta om Lars Vilks Født 20. juni 1946 i Helsingborg.

Svensk billedkunstner, kunsthistoriker, karikaturtegner og professor, særlig kjent for de to omstridte landskapsskulpturene Nimis og Arx i naturreservatet Kullaberg, i Höganäs.

Vilks har også blitt mye omtalt og fått drapstrusler for å ha tegnet profeten Muhammed som hund.

I 2015 ble han utsatt for et terrorangrep i København, da som deltaker i et debattmøte om kunst, blasfemi og ytringsfrihet. Vilks kom uskadd fra angrepet, men den danske dokumentarfilmskaperen Finn Nørgaard ble skutt og drept, og tre politifolk skadd.

Har vært professor i kunstteori ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (1997–2003) og har arbeidet ved Statens Kunstakademi i Oslo (1988–1993). Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Det var i 2007 at Lars Vilks Muhammed-karikatur ble publisert i den svenske avisen Nerikes Allehanda. Han ble truet på livet, og på et tidspunkt lovet terrororganisasjonen al-Qaida 100.000 dollar i dusør til den som drepte ham.

– Det at han publiserte de etter det som skjedde i 2006 snakker for meg om det store motet. Jeg mener det er Sveriges modigste person. Han mente dette var en viktig debatt; hvordan vold og trusler får oss til å innskrenke ytringsfrihet, sier Selbekk og fortsetter:

– Det ønsket ikke han å være en del av, og hans svar var å publisere disse tegningene. Det har jeg stor respekt for.

SIKKERHET: Lars Vilks måtte leve med politibeskyttelse. Her fra et foredrag i 2015.

Et liv i isolasjon

Vilks har levd med politibeskyttelse i flere år, og i 2010 ble syv personer pågrepet i Irland, mistenkt for å ha planlagt å drepe kunstneren.

I 2015 ble Vilks utsatt for et attentatforsøk i København da han deltok i et debattmøte. Han ble ikke skadet, men dokumentaristen Finn Nørgaard ble skutt og drept og to tre politifolk skadet.

– Jeg var i 70-årsdagen hans for fem år siden. Det var litt symptomatisk med han at det ikke kunne gå av stabelen i Sverige, men den danske støttekomiteen hans arrangerte i København. Der den festligheten foregikk var bevoktet som en festning. Det var en mann som levde med en pris på hodet, sier Selbekk.

Selbekk sier videre at det var hatet mot Vilks som førte kunstneren inn i isolasjon.

– Av alle i persongalleriet rundt karikaturstriden var det han som hadde det tøffest, rett og slett fordi han bodde i Sverige der det var lite forståelse for hans situasjon. De har ikke hatt den samme debatten om ytringsfrihet som vi hatt i Norge og Danmark, mener han.

Etter attentatforsøket i 2015 hadde VG et intervju med Lars Vilks. Der sa han at terrortrusselen han levde med gjorde kunsten hans bedre.

– Terror-hendelsen i København opplevde jeg som veldig abstrakt. Jeg kom meg fort unna, ble skysset i vei uten å vite hva som hadde skjedd. Resten av dagen satt jeg og så om det på TV. Det blir som å være i en film, nesten absurd. Du spør deg om dette virkelig er på ekte.

Om det å miste friheten sin sa han:

– At jeg har livvakter er jo det som gjør at jeg har frihet til å bevege meg rundt. Det jeg savner, er opplevelsen av frihet. Å komme ut. Jeg er et friluftsmenneske. Å gå i fjellet har vært en del av mitt liv i mange år. Politiet gjør jo sitt beste og tar meg med på turer, men det blir selvsagt ikke det samme.

Så la han til:

– Jeg tror ikke at jeg noen gang kan slippe helt ut av den situasjonen jeg lever i nå. Det er urealistisk å tenke seg. Mitt liv har tegnet seg den veien, og det er blitt en livsstil. Jeg håper at jeg på et tidspunkt kan begynne å spille fotball igjen. Akkurat nå er det umulig.

Midt oppe i alle utfordringene valgte han å se positivt på tilværelsen.

– En slags sorg er at jeg har mistet mitt hjem. Min base, der jeg har min verden. Det har jeg innsett, og det har jeg vært nødt til å venne meg til. Jeg er optimist, og går ikke rundt og bærer på sorg. Jeg ser heller fordeler med det som skjer. Du kan ikke stoppe opp ved det du mister.

– Et sjokk

– Han var en veldig mild og ettertenksom fyr, så da han havnet i den situasjonen tok han det på en underfundig måte, som at det var en læring eller en del av kunstprosjekt, forklarer Selbekk.

– Han var bemerkelsesverdig rolig og fattet, selv om han var Sveriges mest forhatte mann og sto på dødslisten til al-Qaida. Det er en bemerkelsesverdig mann som nå er død.

– Det var et sjokk å høre om ulykken, sier Hilde Sandvik, programleder for det skandinaviske talkshowet «Norsken, svensken og dansken» på NRK.

Hun mener Lars Vilks var en fritenker i alle ordets meninger. En fritenker og anarkist, og ikke anti-islamist eller en politisk aktivist.

– Han har levd under et enormt press og trykk, og overlevde også et attentat på kulturhuset Krudttønden i København. Det å huske ham bare for rondellhunden, slik han tegnet den islamske profeten Muhammed blir begrenset. Han var en som tidlig snudde opp ned på kunstprosjektet, og han var så mye mer enn tegningene som han ble så kjent for, mener Sandvik.

I den sunnimuslimske verden er det helt uakseptabelt å fremstille profeten i bilde og satire. Blant shiamuslimer er det ikke totalt bildeforbud, men satire er ikke akseptert.

Som daværende kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende overtalte Hilde Sandvik sjefredaktøren til å trykke Lars Vilks Muhammed-karikatur som viste profeten som hund.

– Det som skjedde var at platene ble forskjøvet i trykk og vi fikk misspass, slik at det var vanskelig å se hva det var. Men det var ikke noe forsøk på angrep, bare en tilfeldighet det som skjedde. Min tekst som sto til tegningen var ikke provokativ, mer forklarende. Vi opplevde aldri noe truende rundt publiseringen, men det var ekstra sikkerhet rundt BT på den tiden, sier hun.

Under en debatt om kunst, blasfemi og ytringsfrihet i København i 2015 ble Lars Vilks utsatt for et attentat på kulturhuset Krudttønnen.

Møtet ble arrangert av Lars Vilks-komiteen i København, da det plutselig ble skutt med automatvåpen. En sivilperson omkom og tre politibetjenter ble såret i terrorangrepet.

– Jeg møtte Lars Vilks da han for første gang var tilbake i København etter angrepet, i Folketinget på Christiansborg. Det var sterkt. Til tross for at han levde med så store sikkerhetsoppbud, så hadde han alltid livsoverskudd og en frihet rundt seg. Jeg opplevde ham som veldig fri, sier Hilde Sandvik.

Etter møtet i København fikk Hilde Sandvik seg en aldri så liten overraskelse:

– Det viste seg at han hadde malt meg. En slags skjønnmaling, så annerledes enn så mye annet han lagde.

MALTE HILDE: Under et møte i København ble Hilde Sandvik overraskende malt av kunstneren Lars Vilks.

– Kunsten har mistet en tenker som var modig på en måte som få kunstnere er, mener Hilde Sandvik.

Symbol på ytringsfrihet

Per Edgar Kokkvold, tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund vil også huske Lars Vilks som en rolig og fattet mann.

– Han var en hyggelig og mild mann. Man tror gjerne at kontroversielle tegnere og talere har sterke personligheter, og det har de nok, men han var en veldig mild mann, beskriver Kokkvold.

Kokkvold mener også at Vilks var et symbol for ytringsfriheten.

– Jeg er ikke noen stor beundrer av hans kunst, han var nok en langt større formidler, kritiker og historiker enn han var kunstner, men han var uredd, og det må faktisk være lov å krenke. Ikke mennesker, men guder og politikere. Det er helt grunnleggende, sier Han.

Historisk

VGs tegner Roar Hagen har truffet Lars Vilks og husker han som en veldig selvstendig og individualistisk kunstner, en som aldri ga seg.

– Lars Vilks hadde sine meningers mot og var tro mot sitt kunstneriske prosjekt hele livet. Han gjorde det i en tid hvor mange kunstnere har stilt seg på utsiden av samfunnsdebatten. Kunsten er langt mer avpolitisert i dag. Vilks var en markør, en kunstner som synliggjorde konfliktlinjene og utfordringene i verden. Slik sett definerte han tiden.

ISLAMKRITIKK: Roar Hagens tegning fra 2010 «Islamkritikk i feil frakk», viser den svenske tegneren Lars Vilks som henger på et kors/korsfestes.

Hagen tror Vilks blir stående igjen som historisk.

– Fatwaen mot ham er det viktigste elementet i det. Han skrev seg inn i den store debatten om ytringsfriheten og dens vilkår.

Tegningen som gjorde ham udødelig som kunstner, var en ubetydelig tegning i seg selv, mener Hagen.

– Men den førte til at han fikk ødelagt livet sitt. Vi sitter litt utsatt til alle vi tegnere og satirikere. Det vi driver med har en eksplosivitet i seg, sier Hagen, som aldri har vurdert å gjøre karikaturtegninger av profeten Muhammed.