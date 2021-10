TRAGEDIE: Vebjørn Selbekk om dødsfallet til kunstner Lars Vilks.

Selbekk om Vilks: − Sveriges modigste person

– Han var bemerkelsesverdig rolig og fattet, selv om han var Sveriges mest forhatte mann og sto på dødslisten til al-Qaida, sier Vebjørn Selbekk om Lars Vilks.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi hadde litt samme skjebne med karikaturstriden, selv om han var mye hardere rammet en meg, sier sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk.

Han snakker om den svenske kunstneren Lars Vilks, som søndag døde da bilen han satt i kolliderte med en lastebil på E4 i Småland i Sverige. To livvakter fra politiet omkom også.

I 2006 var Selbekk redaktør for Magazinet, som publiserte en artikkel om ytringsfrihet sammen med de 12 Muhammed-karikaturene fra den danske avisen Jyllands-Posten.

Selbekk ble utsatt for drapstrusler etter publiseringen, og det var store demonstrasjoner og voldsaksjoner i Midtøsten, der blant annet den norske ambassaden i ble Syria satt i brann.

I dag er han medlem av Ytringsfrihetskommisjonen og Kringkastingsrådet, i tillegg til sjefredaktørjobben for den kristne avisen Dagen.

Fakta om Lars Vilks Født 20. juni 1946 i Helsingborg.

Svensk billedkunstner, kunsthistoriker, karikaturtegner og professor, særlig kjent for de to omstridte landskapsskulpturene Nimis og Arx i naturreservatet Kullaberg, i Höganäs.

Vilks har også blitt mye omtalt og fått drapstrusler for å ha tegnet profeten Muhammed som hund.

I 2015 ble han utsatt for et terrorangrep i København, da som deltaker i et debattmøte om kunst, blasfemi og ytringsfrihet. Vilks kom uskadd fra angrepet, men den danske dokumentarfilmskaperen Finn Nørgaard ble skutt og drept, og tre politifolk skadd.

Har vært professor i kunstteori ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (1997–2003) og har arbeidet ved Statens Kunstakademi i Oslo (1988–1993). Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Det var i 2007 at Lars Vilks Muhammed-karikatur ble publisert i den svenske avisen Nerikes Allehanda. Han ble truet på livet, og på et tidspunkt lovet terrororganisasjonen al-Qaida 100.000 dollar i dusør til den som drepte ham.

– Det at han publiserte de etter det som skjedde i 2006 snakker for meg om det store motet. Jeg mener det er Sveriges modigste person. Han mente dette var en viktig debatt; hvordan vold og trusler får oss til å innskrenke ytringsfrihet, sier Selbekk og fortsetter:

– Det ønsket ikke han å være en del av, og hans svar var å publisere disse tegningene. Det har jeg stor respekt for.

SIKKERHET: Lars Vilks måtte leve med politibeskyttelse. Her fra et foredrag i 2015.

Et liv i isolasjon

Vilks har levd med politibeskyttelse i flere år, og i 2010 ble syv personer pågrepet i Irland, mistenkt for å ha planlagt å drepe kunstneren.

I 2015 ble Vilks utsatt for et attentatforsøk i København da han deltok i et debattmøte. Han ble ikke skadet, men dokumentaristen Finn Nørgaard ble skutt og drept og to tre politifolk skadet.

Vilks har levd med politibeskyttelse i flere år, og i 2010 ble syv personer pågrepet i Irland, mistenkt for å ha planlagt å drepe kunstneren.

– Jeg var i 70-årsdagen hans for fem år siden. Det var litt symptomatisk med han at det ikke kunne gå av stabelen i Sverige, men den danske støttekomiteen hans arrangerte i København. Der den festligheten foregikk var bevoktet som en festning. Det var en mann som levde med en pris på hodet, sier Selbekk.

«Bemerkelsesverdig rolig»

– Han var en veldig mild og ettertenksom fyr, så da han havnet i den situasjonen tok han det på en underfundig måte, som at det var en læring eller en del av kunstprosjekt, forklarer Selbekk.

– Han var bemerkelsesverdig rolig og fattet, selv om han var Sveriges mest forhatte mann og sto på dødslisten til al-Qaida. Det er en bemerkelsesverdig mann som nå er død.

Selbekk sier videre at det var hatet mot Vilks som førte kunstneren inn i isolasjon.

– Av alle i persongalleriet rundt karikaturstriden var det han som hadde det tøffest, rett og slett fordi han bodde i Sverige der det var lite forståelse for hans situasjon. De har ikke hatt den samme debatten om ytringsfrihet som vi hatt i Norge og Danmark, mener han.

– Han vil bli husket som en særpreget kunstner. Han var en mann på 75 år som har vært kunstner hele livet, men de siste 14 årene ble han et internasjonalt kjent navn og et symbol på ytringsfriheten. Så tror jeg han vil bli husket for tragedien om å ha en pris på hodet og likevel dø i en trafikkulykke med to politifolk.