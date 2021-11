Masud Gharahkhani (Ap) blir ny stortings­president: − Blir ikke enkelt å rydde opp

STORTINGET (VG) Arbeiderpartiet vil ha Masud Gharahkhani (39) som ny stortingspresident. Partiledelsen vil ikke svare på hvorfor sittende visepresident Sverre Myrli ble vraket.

På et møte med pressen etter at partiet bestemte seg for Gharakhani som president, sier han at han lover å rydde opp og gjenvinne tilliten til Stortinget.

– Men det blir ikke en enkel jobb. Det tror jeg alle ser, sier Gharahkhani.

Hans kandidatur ble klappet gjennom på et gruppemøte i partiet onsdag morgen.

Ettersom Arbeiderpartiet er det største partiet på Stortinget, og det i tillegg er rødgrønt flertall, er det nå helt sikkert at Gharahkhani blir den nye stortingspresidenten. Det formelle valget av Gharahkhani skjer trolig i Stortinget torsdag.

I en pressemelding bekrefter Ap også at Kari Henriksen innstilles som fjerde visepresident.

Nyvalget skjer etter at Eva Kristin Hansen trakk seg som president før helgen, etter avsløringene av at hun hadde gratis pendlerbolig fra Stortinget - til tross for at hun eide bolig innenfor firemilsgrensen fra Oslo.

Hansen sier til VG onsdag morgen at hun i realiteten ble tvunget til å beklage og trekke seg.

– Det er triste omstendigheter rundt dette valget av ny stortingspresident. Stortingsarbeidet skal handle om å løse folks hverdagsutfordringer, ikke om rot eller kaos i representantenes ordninger, sier Gharahkhani til pressen.

Han understreker at det blir viktig fremover å gjenreise tillitten til Stortinget etter oppstyret som har vært rundt pendlerboligene.

Gharahkhani er født i Iran og kom til Norge i 1987. Han er utdannet radiograf og arbeidet på sykehus i perioden 2003 – 2008. Hvis han tiltrer som stortingspresident blir han den første med innvandrerbakgrunn.

NY STORTINGSPRESIDENT: Masud Gharahkhani før gruppemøtet på Stortinget onsdag morgen hvor han ble valgt til president.

Visepresidenten ble vraket

Dette betyr at Sverre Myrli som i dag har vært visepresident for Ap, ikke rykke opp. Aftenposten skrev tirsdag kveld at det i Ap har vært en omfattende internprosess der man også har gått langt tilbake i tid for å granske presidentkandidatene.

Overfor avisen bekreftet Myrli at et forhold han hadde da han var 26 år med en 18 år gammel kvinne har vært tema i denne prosessen. De var da begge aktive i AUF.

IKKE VALGT: Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet sitt.

Partisekretær Kjersti Stenseng bekrefter at partiledelsen har vært tungt involvert i prosessen, men avviser at Myrli er blitt presset ut.

– Det er ingen som er presset ut fra noe som helst, vi har gjort grundige vurderinger, sier Stenseng etter gruppemøtet onsdag morgen.

Hun svarer slik på om det er forhold i Myrlis fortid som nå gjorde at han ble vraket.

– Nei, vi har gjort grundige vurderinger om hvem som er rett person til å lede presidentskapet på Stortinget nå, og da endte vi på Masud, sier Stenseng

– En glimrende politiker

Masud Gharahkhani har hatt fast plass på stortinget siden 2017, og er valgt inn som representant fra Buskerud.

Partifelle Lene Vågslid forteller til VG at hun er fornøyd med at det er Gharahkhani som er valgt, selv om hun erkjenner at omstendighetene kunne ha vært bedre.

– Masud er en glimrende politiker. Han er en ung person som likevel har mye tyngde, så jeg tror han vil gjøre en god jobb, sier hun.

– Det er ikke gode omstendigheter. Presidenten og stortinget vil få en enorm oppgave med å gjenreise tilliten, vi er helt avhengige av det, legger hun til.

– Er det pussig at Sverre Myrli, som satt i presidentskapet fra før, på en måte blir forbigått?

– Nå har valgkomiteen gjort sin vurdering og sin jobb. Det har vært en vanskelig jobb, som har blitt lagt frem for gruppen, og gruppen slutter seg helhetlig til den innstillingen, sier Vågslid.