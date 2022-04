FORDØMMER BRENNING: Abid Raja (V) forteller at han er i mot brenning av Koranen. Likevel mener han at det dekkes av ytringsfriheten.

Abid Raja om opptøyene i Sverige: − Det er mye ungdom som føler på raseri

Koranbrenning har satt fyr på nabolandet de siste dagene. Abid Raja (V) tror derimot ikke at vi vil få lignende tilstander i Norge.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det å brenne bøker og symboler er ikke en klok måte å føre samfunnsdebatt på – det er noe nazistene holdt på med. Men det er likevel en lovlig handling.

Dette sier tidligere kulturminister Abid Raja (V) om de voldelige opptøyene som har preget flere svenske byer de siste dagene, deriblant Norrköping og Linköping.

– Det at samfunnet har lovliggjort å brenne Koranen, betyr ikke at samfunnet mener det er positivt. Denne forskjellen kan være vanskelig å se for mange unge når følelsene tar overhånd, utdyper Raja.

Bakteppet er at den høyreradikale provokatøren Rasmus Paludan har reist rundt på en slags påsketurné i Sverige for å brenne Koranen – midt under den muslimske høytiden Ramadan.

Demonstrantene har svart med å sette fyr på biler og gå til angrep på politiet.

Totalt 26 politibetjenter er blitt skadet i opptøyene. I tillegg er 14 sivile blitt skadet – tre av dem av varselskudd fra politiet. På toppen av det hele mistenker svensk politi at opptøyene har en kobling med kriminelle gjenger.

Politiet i Göteborg har på den andre siden anmeldt Paludan for «hets mot folkegrupper», meldte SVT onsdag kveld.

I FLAMMER: Svenske motdemonstranter satte fyr på en politibil i Örebro på Langfredag i forrige uke. Totalt er 20 politikjøretøy blitt ødelagt under opptøyene i Sverige.

– Jeg håper virkelig ikke at han (Paludan, red.anm.) kommer hit til Norge. Men så er det viktig å berolige folk med at vi ikke får de tilstandene som vi ser nå i Sverige, sier Abid Raja.

Den tidligere kulturministeren trekker frem at det finnes elementer i Sverige som ikke finnes i Norge – blant annet de mektige, etablerte gjengene.

– Det er også elementer som vi har mer av i Norge som de ikke har godt nok av i Sverige, som for eksempel dialogene som gjøres med ungdommen, legger han til.

– Føler at de er marginaliserte

Raja har selv vært med på å skape dialog tidligere. Etter de voldelige demonstrasjonene i Oslo ved nyåret i 2009, var han blant annet med på å arrangere møter mellom demonstrantene og politiet.

Stortingspolitikeren mener dialogmøtene var med å sette en stopper for de voldelige opptøyene på den tiden.

– Jeg tror at voldselementet forsvinner når ungdom får muligheten til å prate om det de føler, og at det går an å nulle ut noe av steinkastingen og utageringen, sier han.

– Det er mye ungdom som føler på raseri. Vi vet at det er flere med minoritetsbakgrunn som føler at de er marginaliserte, og at de opplever at samfunnet er imot dem.

Årsakene til de sterke reaksjonene i nabolandet er imidlertid mer sammensatte, ifølge Raja.

– Forskjellen i Sverige er at du både har de unge folkene som er frustrerte og sinte, og du har i tillegg kriminelle gjenger som ser seg tjent med å ta igjen på politiet og å nøre opp under konflikten.

FIKK PRIS: Abid Raja (V) mottok Fritt Ords pris i 2010, blant annet fordi han inviterte til dialogmøter mellom politiet og demonstranter.

– Den tredje gruppen er dem som er religiøst orienterte. De er ikke egentlig frustrerte eller kriminelle, men de lar seg bli religiøst provosert i så stor grad at de mener det er riktig å ta igjen, sier Raja.

Stortingspolitikeren trekker blant annet frem at ikke alle opplever koranbrenning som «religionskritikk», og at enkelte muslimer heller vil regne det som et personlig angrep.

– Hvis vi skal være helt ærlige så er det jo litt vanskelig å se for seg at Paludan først og fremst ser på dette som religionskritikk selv. Han gjør dette for å provosere, det skjønner vi vel alle.

– Ulempen for samfunnet er at de Paludan vil provosere til å handle, faktisk blir provosert. Og handler, sier han.

Planer om koranbrenning i Norge

Her til lands har Stopp islamiseringen av Norge (Sian) planlagt å brenne koranen utenfor Stovner politistasjon fredag. Oslo-politiet har på sin side uttalt at de ikke kommer til å tillate markeringen.

Abid Raja sier han husker Sian fra sin egen ungdomstid. Da pleide de å «stå på Egertorget med ropert i hånden og messe sitt islamfiendtlige budskap», ifølge stortingspolitikeren.

– Da jeg var yngre sto det ofte tre rare og ensomme gjøker der og gjallet ut ting, men det var ingen som brydde seg, folk gikk bare forbi.

– Slik hadde det vært i årevis. Men de ble plutselig en stor gruppe da folk begynte å demonstrere og gå til angrep mot dem. Det er det utrolige komplekse med dette her – disse gruppene gir næring til hverandre. Det er ikke alle som ser absurditeten i det, sier Raja.

«LIVSFARLIGE ANGREP»: Rikspolitisjefen Anders Thornberg uttalte tidligere denne uken at svensk politi har blitt utsatt for «livsfarlige angrep» under opptøyene.

I Sverige oppnår Paludan akkurat det han ønsker når demonstrantene reagerer med vold, ifølge den tidligere kulturministeren:

– Hans største ønske er at det kommer mange voldelige motdemonstranter, slik at han både får politibeskyttelse, sympati og massiv oppmerksomhet i flere land, Slik ønsker han å bevise at han står for ytringsfrihet, mens muslimer er noen tullinger, sier Raja.

– Jeg skulle ønske mange unge og voksne muslimer og innvandrere ikke hadde reagert så spontant og så tankeløst, legger han til.

Stortingsrepresentanten oppgir selv at han er imot koranbrenning, selv om han mener at det bør være lovlig:

– Hvis alle i hele verden begynner å brenne ting som andre har kjært, så brenner vi hele verden ned. Det å brenne ting som debattform er ikke en sivilisert handling. Det er heller ikke sivilisert å kaste stein.

– Viktig at vi ikke blir lurt

Senaid Kobilica er styreleder i Muslimsk Dialognettverk. Han ser alvorlig på at politikere brenner koranen for å formidle budskapet sitt, men oppfordrer muslimer til å ikke la seg provosere.

– Med denne reaksjonen, støtter de retorikken til Paludan og hans meningsfeller, sier han til VG.

– Et av hovedmålene deres er å få denne typen reaksjoner, for å vise dem med samme tankegang som dem: «Se hvem vi tar imot i våre land». Det er så viktig at vi ikke blir lurt.

Kobilica sier det er vanskelig å overbevise ham om at det å brenne koranen, ikke er et uttrykk for hat mot muslimer. Han tar likevel sterk avstand fra opptøyene som har herjet i Sverige de siste dagene.

– For å gjøre det klart: Måten enkelte muslimer svarer på er totalt uakseptabel, og jeg tar avstand fra det. Koranen trenger ikke vår beskyttelse, den er allerede beskyttet.

Muslimsk Dialognettverk har flere ganger advart mot å reagere med vold, når SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) har hatt lignende markeringer i Norge. I forbindelse med SIANs markeringer, har de drevet kampanjen #LaHetsStåAlene.

Kobilica forklarer at det er viktig at muslimer som ikke aksepterer koranbrenning, ikke lar seg lure og tyr til vold, men heller engasjerer seg i samfunnet og politikken.

– På denne måten kan man påvirke prosesser, og bruke innflytelse på en demokratisk og sivilisert måte.

Ifølge Kobilica bruker organisasjonen moskeer og andre arenaer til å oppfordre folk til å ikke la seg provosere.

– La dem stå alene. Ikke la deg provosere. Det er deres mål.