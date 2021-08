KUTT I PRIS: Ap vil ha lavere barnehagepriser. Her er Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik i samtale om Arbeiderpartiets skatteopplegg i budsjettet for 2021. På kontoret til Jonas på Stortinget.

Ap med lovnader om kutt i barnehageprisene

Arbeiderpartiet vil kutte barnehageprisene dersom de vinner valget. Statsministeren mener imidlertid at dagens ordning fungerer godt som den er.

Av NTB

Ap synes at dagens makspris på 35.530 kroner for ett barn i barnehagen er for mye. De ønsker å kutte med nærmere 3.000 kroner i året, sier nestleder Hadia Tajik til TV 2.

– Jeg kan love at hvis Arbeiderpartiet havner i regjering, så vil vi i løpet av de første hundre dagene foreslå at maksprisen i barnehagen blir kutta med nesten 3.000 kroner per barn, sier Tajik til kanalen.

Tiltaket vil i så fall ha en prislapp på nærmere 600 millioner kroner. Men Tajik mener dette er helt innenfor med tanke på skattekuttene.



– Tatt i betraktning at Erna Solberg går til valg på å kutte 7 milliarder kroner i formuesskatten, der 6 av 7 milliarder skal gå til de aller rikeste, så mener jeg det er helt innenfor å bruke 600 millioner kroner for å gjøre hverdagen enklere for helt vanlige folk, sier hun.

Men dagens ordning fungerer godt som den er, sier statsministeren, som peker på at målrettede tiltak gjør at over 70.000 flere barn får gratis eller billigere barnehage og SFO.

– Maksprisen har gått opp, fordi vi har økt bemanningen, kvaliteten og bidratt til mer kompetanseutvikling for de som jobber der. Det gjør at barnehagetilbudet blir bedre, sier Solberg.