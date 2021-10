Les dagens VG her!

Er tiden inne for å overføre hus og hytte til neste generasjon? Spørsmålene er igjen blitt aktuelle med et sterkt SV og en mulig gjeninnføring av arveavgiften. Her er grepene du bør ha – og fellene du må unngå.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mye skal til før Steinar Sagen (46) vippes av pinnen. Men da kona Catrin ble syk, opplevde han en følelse han sjelden kjenner.

MEMPHIS (VG) I sørstatene skyves nå kvinner fra stat til stat for å få tatt abort. I dag skal Høyesterett ha åpen høring om den omstridte Texas-loven.

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker og NRK-legenden Arne Scheie mener de tre neste kampene blir avgjørende for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-skjebne.

Kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal, reagerer på at kommunene selv må vurdere om det er forsvarlig at uvaksinert helsepersonell har pasientkontakt.

Antirasistisk Senter advarer mot kostymer som skal etterligne urfolk og blackface. Mandag denne uken publiserte VG en sak, hvor unge voksne med flerkulturell bakgrunn ble spurt. Er de enige?

Og Journalist og småbarnsmor Maren Wilberg Rostad spurte i en kommentarartikkel i Avisa Oslo om hun ville bli uthengt offentlig dersom hun lot sønnen kle seg ut som Aladdin til Halloween. Ikke uventet, kom det raskt kraftige reaksjoner.

