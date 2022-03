STYRELEDER: Tor Brekke i Hero mottak har aldri sett en lignende flyktningsituasjon.

Mottaks-topp: − Et tidsspørsmål før vi henter flyktninger til Norge

Mottakstopp Tor Brekke tror myndighetene henter ukrainske flyktninger til Norge med fly eller buss i løpet av kort tid. – Tilstrømmingen fra Ukraina er så stor at nabolandene ikke klarer å håndtere det store antallet selv, sier Brekke.

Av Anne Stine Sæther og Javad Parsa (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Han er styreleder i Hero, den største drifteren av asylmottak i Norge, med avdelinger i Sverige og Tyskland. Brekke var i forrige uke på jobb i Berlin. Der gikk alvoret i Europa virkelig opp for ham.

– Det var først der at jeg virkelig forsto dramatikken i flyktningsituasjonen. Det kommer mer enn 10 000 flyktninger til Berlin hver dag. Den type volum har selv Tyskland ingen mulighet til å håndtere, sier Tor Brekke.

Justisminister Emilie Mehl (Sp) sa tidligere denne uken til VG at luftbro eller henting av flyktninger ved hjelp av Politiets utlendingsenhet er noe myndighetene nå ser på:

– Dette har Norge nyttige erfaringer med, som vi har med oss i de vurderingene Norge nå gjør av hvordan vi skal hjelpe flest mulig, best mulig, skrev ministeren i en e-post til VG.

BERLIN: Et stort antall frivillige forsøker å lede flyktningstrømmen på Berlins jernbanestasjon

– Hjerteskjærende

Brekke som også er utdannet psykolog, har jobbet med flyktninger i flere tiår. I Berlin så han det store antallet kvinner og barn på flukt.

– Det er hjerteskjærende. Nitti prosent av de som sto i køene var kvinner og barn. Det var også noen få gamle med trillekoffert, sier Brekke.

Han sier Tyskland bygger teltleirer og jobber for harde livet.

– De får nye 150 000 flyktninger i uken. Det er ikke bare prekært nær grensen, men langs hele hovedaksen ut av Polen, mot Tyskland. Vi kan ikke bare følge med på hva som skjer langs Ukrainas grense til Polen. Nå må vi handle. Dette utvikler seg til en humanitær katastrofe utenfor Ukraina også, sier Brekke som tror mange flere privatpersoner vil reise ned og hente flyktninger hvis ikke myndighetene gjør det.

Gratis billett videre

Han så berlinerne gi flyktningene et valg: Bli i Berlin eller få gratis togbillett videre.

– Det var et valg menneskene fikk: De som ønsket å bli i Berlin kunne gå til teltene Røde Kors hadde satt opp. De som ville videre, havnet i en svær kø med gratis togbillett, sier Brekke.

Han mener det haster voldsomt med å «distribuere» flyktningene mellom land i Europa.

– Jeg er sikker på at dette må være øverst på agendaen i det europeiske samarbeidet, sier Brekke.

Han mener situasjonen er så alvorlig at mottagerland må tenke litt «ut av boksen» for å skaffe mottakskapasitet raskt. I forrige uke uttalte FNs høykommissær for flyktninger en i pressekonferanse sammen med statsminister Jonas Gahr Støre, at den beste løsning for flyktningene er å bo hos venner og kjente.

– Dette er helt nye toner i Norge. UDI har normalt ønsket å ha full kontroll. Nå innser myndighetene at dette får vi ikke til uten at sivilsamfunnet tas i bruk på en helt annen måte, sier Brekke.

PÅ SVINESUND: Ukrainske flyktninger kommer i stort antall til Norge med biler og busser. Her er en gruppe på Svinesund.

Annerledes flyktninggruppe

Han mener ukrainske flyktninger er så annerledes enn gruppene som normalt trenger beskyttelse og mottaksplass i Norge, at det må tenkes nytt fra start.

– Dette er en gruppe som vil ha sitt fokus på det skjer i hjemlandet. Normalt starter vi integreringsprogram når flyktninger flytter inn på mottak. Her passer ikke de løsningene. Vi må tilrettelegge for at flyktningene fra Ukraina kan holde kontakt med hjemlandet og følge med på det som skjer der. Vi må hjelpe kvinnene med barna og skape normalitet i hverdagen, sier Brekke.

VG har snakket med flere erfarne driftere av mottak. De opplever at det nå bestilles så mange rom på overnattingssteder, at tolker det som at det planlegges å hente mange.

Han mener det også er relevant å se på løsninger med hurtigspor mot jobb for mange.

– På den måten kan de tjene penger og hjelpe familie i hjemlandet. Da må også barnehagetilbud i kommunene styrkes og tilpasses de behovene ukrainske barn på flukt har, sier Brekke.