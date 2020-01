VG fotografens beste bilder fra 2019

VGs fotojournalister dokumenterer Norge og resten av verden for millioner av lesere hver eneste dag. Dette er de beste bildene fra 2019.

Januar

Foto: Gisle Oddstad

Eirik Jensen får en klem av kjæresten Ragna Lise Vikre i pausen under domsavsigelsen i Oslo tingrett 28. januar.

Februar

Foto: Bjørn S. Delebekk

1 456 dager etter at hun smadret alle konkurrentene i sitt forrige mesterskapsrenn, fortsatte Therese Johaug (30) akkurat der hun slapp og vant VM-gullet med suveren margin på 15 km fellesstart med skibytte.

Mars

Foto: Jostein Overvik

Tross slåssing og fyll var stemningen på topp på baksiden av Frognerseteren under femmila i Holmenkollen 9. mars. For den russiske storeslemmen la ingen demper på festen. Den var det nesten ingen som fikk med seg.

April

Foto: Helge Mikalsen

Bønnestunden under påskegudstjenesten i St. Sebastian-kirken på Sri Lanka ble omgjort til et inferno av eksplosjoner, skrik og kaos.

Mai

Foto: Gisle Oddstad

En maidag på Hospice Lovisenberg klapper en utslitt pasient i hendene. Kreften har spredd seg, prognosen er elendig, Helen Gill er dødssyk. Likevel jubler den 54 år gamle kvinnen. De siste syv månedene er hun blitt flyttet syv ganger mellom institusjoner i Oslo, med rullator, i rullestol eller på båre. I tillegg er hun en rekke ganger blitt transportert til og fra sykehus. Nå skal hun flyttes til en ny institusjon, for åttende gang. Hun smiler, hun ler, hun håper. Blir det endelig fred å få?

Juni

Foto: Line Møller

For Isabella har livet knapt begynt. Nå forbereder foreldrene seg på at det snart tar slutt.

Se Juli

Foto: Kyrre Lien

Månedens bilde går til Kyrre Lien for hans dronebilder av frakt av blad til vindmøller på Tonstad. Langs trange og snirklete bygdeveier fraktes det 70 meter lange vindbladet med centimeterpresisjon.

August

Foto: Espen Rasmussen

Månedens bilde, denne gangen en billedserie, går til Espen Rasmussen for hans reportasje om bompengeopprøret. Her har Rasmussen møtt engasjerte folk flere steder i landet som kjemper mot de ulike bomstasjonene.

September

Foto: VG

Månedens bilde for september går til fotografene som dekket valget i september. VG var tett på både politikere i Oslo og rundt om i landet.

I NATTEN: Arbeiderpartiets leder stopper for å gi intervjuer på vei til debatten i Stortinget.

Oktober

Foto: Amund Bakke Foss

I 13 dager var det masseprotester i Beirut. VGs korrespondent i Libanon, Amund Bakke Foss, var ute i gatene for å dekke demonstrasjonene. Protestene samlet folk fra alle landets 18 offisielt registrerte sekter, i en felles kamp mot landets regjering og politiske elite. Det endte med Libanons regjering gikk av.

GLEDE: Libanesere feirer regjeringens avgang på Martyr-torget. Demonstrantene som i nesten to uker har fylt landets gater og torg i sinne mot Libanons politiske elite, oppnådde et av sine viktigste mål. Men unge libanesere vil ikke gi seg ennå.

November

Foto: Ola Vatn

To biler, niseter eller buss? Det går Nina (34) og Jan-Anders Maaø-Ruden (38) og lurer på mens de venter på å bli en familie på ni. I bagasjen har de seks år med tung fødselsdepresjon.

Desember

Foto: Jørgen Braastad

Bakkemannskapet Aleksander Gamme og Bengt Rotmo forlater polarskuta «Lance» i stummende mørke. De to ble sendt ut for å møte polfarerne Børge Ousland og Mike Horn. Et par dager senere ble de fire gjenforent i isødet.

