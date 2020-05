AVSTAND: Privatistene i Oslo må holde avstand og følge smittevernsreglene ved gjennomføring av eksamen. Bildet er fra Vallhall Arena. Foto: Terje Bringedal

Her tar de eksamen – strenge krav til smittevern

Privatistene får som de eneste i landet ta eksamen. Gjennomføringen krever at elevene opprettholder strenge smitteverntiltak.

Oppdatert nå nettopp

Alle eksamener i ungdomsskolen og på videregående i år er avlyst som følge av pandemien. Coronaviruset satte lenge også en stopper for privatisteksamener, men tidlig i mai fikk privatistene starte eksamensperioden.

I Oslo skal det gjennomføres om lag 19.000 eksamener for 8000 privatister denne våren, hvor blant annet Valhall arena – som er avbildet øverst – blir brukt som eksamenslokale.

For leder for Privatistkontoret i Oslo, Kari-Anne Steen, har det vært viktig å gi privatistene de eksamenene de har planlagt.

– Mange privatister har ikke karakter i faget fra før, og trenger det for å kunne søke seg til høyere studier, eller for eksempel å ta fagprøven. Noen privatister trenger også å forbedre sine karakterer for å komme inn på det studiet de ønsker. Uten privatisteksamen vil mange personer måtte sette livet sitt på vent i ett år, derfor er det veldig viktig å få gjennomført privatisteksamen, forteller hun.

les også NTNU-studenter fikk utdelt fasit sammen med eksamen – måtte avlyse

Flere utfordringer

Privatistkontoret i Oslo skal sørge for at eksamenene blir gjennomført i tråd med nasjonale smittevernråd, og det er blitt utarbeidet en smittevernveileder.

Folkehelseinstituttet anbefaler vanligvis ikke mer enn 50 personer på et arrangement, men gjennom veilederen åpnes det opp for unntak i større lokaler. Vallhall arena er delt inn i mindre haller ved hjelp av skillevegger, noe som skal sikre at det ikke er flere enn 50 privatister i hver sone. Totalt kan det imidlertid være 700 personer som tar eksamen samtidig.

Foto: Terje Bringedal

Alle landets privatister må følge retningslinjene for å redusere faren for spredning av coronaviruset.

– Vårt fremste fokus er å gjennomføre privatisteksamener på en trygg og forsvarlig måte for alle privatister og våre ansatte. Utfordringen har vært å på svært kort tid få på plass gode rutiner i tråd med smittevernveilederen. Vi opplever å ha fått til å sikre en trygg og forsvarlig eksamensgjennomføring for våre privatister og ansatte, sier Steen.

Første privatisteksamen ble gjennomført 4. mai. Privatistkontoret har planlagt å være ferdig med eksamensperioden 26. juni.

les også Ny skolehverdag

Husk blyant

Kandidater som har fått påvist smitte, har lignende symptomer, eller som er i karantene eller isolasjon må holde seg unna eksamenslokalene. De som har typisk symptomer på pollenallergi, har vært symptomfrie i ett døgn eller som har syke personer i sin husstand, kan møte opp til eksamen.

Videre oppfordres privatistene til å begrense offentlig transport om mulig, følge vanlige regler for håndvask og desinfeksjon og holde avstand til de andre kandidatene – slik som vist på bildet fra Vallhall Arena. Privatistene får heller ikke lov til å dele skrivesaker eller andre ting med de andre i lokalet.

Publisert: 25.05.20 kl. 16:24 Oppdatert: 25.05.20 kl. 16:37

Les også

Mer om Coronaviruset Eksamen Oslo Smittevern Folkehelseinstituttet

Fra andre aviser