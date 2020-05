HENTET UT: Flyktninger fra Moria-leiren på Lesbos venter på å bli fraktet videre i busser etter å ha ankommet havnen i Piraeus utenfor Athen. Rundt 400 mennesker ble i begynnelsen av mai hentet ut fra den overbefolkede leiren. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

KrF og Venstre vil prøve å overkjøre Høyre i Stortinget

KrF og Venstre gir opp å bli enige med Høyre om å hente barn fra Hellas. Nå vil de legge fram et forslag på Stortinget de håper vil få opposisjonens støtte.

NTB

Oppdatert nå nettopp

– KrF og Venstre jobber med tanke på å fremme et løst forslag i saken, opplyser parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan (KrF) til NTB.

Torhild Bransdal, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen for samme parti, konstaterer at de ikke har funnet noen løsning med regjeringspartner Høyre.

Hun sier at de heller ikke forhandler med opposisjonen, men tilføyer:

– Det går jo an for partiene å stemme primært på sine egne forslag og sekundært for våre.

Bransdal vil ikke konkretisere hvordan forslaget kan komme til å lyde.

– Venstre og KrF jobber sammen, helt fram til møtet i morgen, for å finne en løsning som vi håper kan få flertall, bekrefter Venstres Solveig Schytz.

Heller ikke hun vil gå inn på innholdet i forslaget de to partiene jobber med.

MORIA-PLAN: Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan i KrF bekrefter at de jobber for et eget Moria-forslag. Foto: Helge Mikalsen

Krever et antall

SVs Karin Andersen sier de kan støtte et forslag fra KrF og Venstre, men stiller to klare krav: Det må inneholde et antall barn som skal hentes, og at det må skje nå.

– Hvis KrF har tenkt å overlate til regjeringen å bestemme både når og hvor mange, kan det bety én i 2021, sier Andersen, som leder kommunalkomiteen.

Hun vil imidlertid ikke tallfeste hvor mange det må være snakk om før hun og SV vil støtte forslaget.

– Jeg er villig til å sette meg ned å forhandle, og det håper jeg KrF og Venstre også er, sier hun.

SV har blant annet foreslått at Norge skal slutte seg til det tyske initiativet om å evakuere barn og sårbare.

FAKTA: Moria-saken Minst 5.000 barn oppholder seg i Moria-leiren på den greske øya Lesvos. Av disse er om lag 1.600 enslige, ifølge hjelpeorganisasjoner.

Moria-leiren er beregnet for knapt 3.000 mennesker, men huser nå nær 20.000.

En rekke europeiske land har gått sammen om et initiativ for å relokalisere 1.600 av de mest sårbare barna fra leirer på de greske øyene, blant disse Storbritannia, Luxembourg, Finland, Belgia, Bulgaria, Frankrike, Irland, Kroatia, Litauen, Portugal og Sveits.

I september i fjor ba greske myndigheter Norge om å bidra til relokalisering av enslige mindreårige. Stortinget voterer over spørsmålet på tirsdag. (©NTB) Vis mer

Vil jobbe videre

KrF og Venstre har forsøkt å komme til enighet om saken med Høyre, uten å lykkes. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad gjør det klart at han ikke vil slippe saken selv om partiet heller ikke lykkes i å skaffe flertall for en løsning i Stortinget.

– Jeg jobber med saken uavhengig av hva som skjer i Stortinget, for dette er et spørsmål som ligger til regjeringens ansvar, sier han til NTB.

les også Moria-barna og VG

Mange forslag

Stortinget skal tirsdag behandle en rekke forslag fra opposisjonen om å bistå Hellas ved å ta imot flyktninger og asylsøkere fra overfylte leirer. Hellas har særlig bedt om hjelp til å relokalisere enslige mindreårige fra leirene.

Høyre har sagt at de ikke ønsker å være med på en engangsløsning, men mener det må komme på plass et permanent system for å håndtere asylsøkerne i Europa. Det har vist seg vanskelig å komme til enighet om dette i EU.

Både Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har fremmet ulike forslag om å bistå Hellas.

Ap har foreslått å øke antall kvoteflyktninger med 500 i år, og at Norge sammen med FN skal se hvordan de mest sårbare med beskyttelsesbehov fra Hellas skal inkluderes.

les også Moria og den gode moral

– Hent ut foreldreløse barn

Røde Kors mener det bør være mulig å bli enige om å gi foreldreløse barn i Moria-leiren beskyttelse, og peker på at Norge har et ansvar som Schengen-land.

– Vi mener de kriteriene allerede er på plass. Det bør være mulig å bli enige om at foreldreløse barn i en overfylt leir uten et forsvarlig helse- og omsorgstilbud og skikkelig vann og sanitærforhold har et reelt beskyttelsesbehov, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors.

– Vi er en del av Schengen-samarbeidet. Da må vi være med å ta vår del av ansvaret ved å være en del av det felles europeiske grensesamarbeidet, fortsetter han.

Han påpeker at mange kommuner har sagt seg villig til å ta imot barn fra leirene på de greske øyene. Den største er Moria-leiren.

15 europeiske land, deriblant Tyskland, har alt sagt ja til å ta imot enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere fra de mest sårbare barna fra leirer på de greske øyene. Den mest omtalte av leirene er Moria på Lesvos, der både de sanitære og humanitære forholdene er svært dårlige.

Publisert: 25.05.20 kl. 11:58 Oppdatert: 25.05.20 kl. 12:59

Les også

Fra andre aviser