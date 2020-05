MORALSK ANSVAR: Kjell Magne Bondevik. Her etter seremonien i Oslo rådhus i forbindelse med Nobels fredsprisutdelingen i 2017. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Bondevik vil ha Moria-barna til Norge: – Vi kan ikke se på denne lidelsen uten å gjøre noe

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) mener Norge har et moralsk ansvar for å hente flyktninger fra de greske flyktningleirene.

NTB

Nå nettopp

– Alle mennesker er like verdifulle. De barna og den andre, som lider i Moria-leiren er like verdifulle som deg og meg. Da kan vi ikke sitte rolig og se på denne lidelsen uten å gjøre noe, sier Kjell Magne Bondevik til TV 2.

Tirsdag skal Stortinget behandle et forslag om å hente sårbare flyktninger fra Hellas – blant dem mindreårige asylsøkere fra Moria-leiren. KrF og Venstre mener at Norge bør hente flyktningene, mens Høyre til nå har stått på at en avtale om en varig felleseuropeisk ordning må være på plass før Norge åpner døra for flyktningene.

Tidligere denne uken gikk KrF ut og sa at de kan søke flertall med opposisjonspartiene for å få flyktningene til Norge.

– Jeg vet at KrF i regjering kjemper for å få til en løsning, og det gjør de også nå i Stortinget, hvor saken kommer til behandling. Det er andre partier dette nå står på, men jeg håper de kommer til en enighet, sier Bondevik.

– Dette har Tyskland, Luxembourg og Portugal fått til. Hvorfor skulle ikke Norge greie dette? spør han. (NTB)

Publisert: 22.05.20 kl. 09:20

