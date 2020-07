ÅPNER: Nå får nordmenn dra til Danmark uten å måtte sove over i minst seks dager. Foto: Jan Ovind

Danmark dropper krav om seks overnattinger for nordmenn

Danske myndigheter krevde først seks overnattinger i Danmark for norske turister. Nå er dette kravet fjernet.

Kravet ble i utgangspunktet innført av sikkerhetshensyn, men dette gjelder ikke lenger for Norges innbyggere, melder dansk TV 2.

Det er Danmarks justisminister Nick Hækkerup som offentliggjør dette på et samråd onsdag formiddag.

Han sier at blant det de kommer til å gjøre senere i dag er å overføre Norge til grenselandsmodellen.

– Det vil si at seks dagers-regelen ikke kommer til å gjelde lenger for personer med bopel i Norge.

Andre som ligger under grenselandmodellen er turister fra grenselandene i Skåne, Halland og Blekinge i Sverige, samt Slesvig-Holsten i Tyskland.

Samtidig kreves det at turister fra de svenske områdene må fremvise en negativ coronatest, som er under 72 timer gammel, grunnet at de svenske regionene ikke oppfyller den danske regjeringens krav om smittemengde i samfunnet.

Danmark har i likhet med Norge sluppet opp på corona-restriksjonene i landet den siste tiden.

Ifølge VGs oversikt har til sammen 605 coronasmittede personer mistet livet i Danmark siden utbruddet kom til landet.

Siden 15. juni har nordmenn kunnet reise til Danmark uten å sitte i karantene hverken i Norge eller Danmark.

Det er også mulig for nordmenn å reise til Finland, Island, Færøyene, Grønland og Svalbard. En stund var det også mulig å reise til Gotland i Sverige uten å havne i karantene når du kom hjem, men dette ble senere trukket tilbake, da også dette området havnet i «rød sone».

Publisert: 01.07.20 kl. 12:02 Oppdatert: 01.07.20 kl. 12:18

