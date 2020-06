STOR SORG: Syriske Khaled Issa er dypt preget av drapet på kameraten. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Knust etter at bestekompisen ble drept: – Han prøvde alltid å hjelpe folk

STAVANGER (VG) Hjemme i leiligheten sin sørger Khaled Issa (37) over sin beste venn, som var blant et av ofrene i dobbeltdrapet natt til onsdag.

Nå nettopp

En nyhetssending på TV-en surrer i bakgrunnen mens Issa forteller om kompisen, som sammen med en kvinne i 20-årene ble drept i sin egen leilighet på Storhaug i Stavanger.

Mannen i 40-årene som er siktet for drapet, ble torsdag ettermiddag varetektsfengslet i fire uker med medie-, brev- og besøksforbud.

Issa har nettopp sett på pressekonferansen der politiet opplyste at de vil granske håndteringen i forkant av drapet.

Der ble det kjent at den drepte kvinnen hadde anmeldt drapssiktede flere ganger, og at både hun og kameraten hans hadde bedt om kontaktforbud. Den drepte mannen hadde også anmeldt drapssiktede for en voldsepisode noen uker før drapet onsdag.

– Det har fortsatt ikke gått opp for meg at han er død, sier Issa.

Ble kjent i Stavanger

37-åringen og den avdøde mannen i 30-årene kommer fra samme område i Syria, men ble først kjent da de begge var nyankomne flyktninger i Stavanger for fem år siden. Her fulgte de samme norskopplæring ved Johannes Læringssenter.

MISTET SIN BESTE VENN: Khaled Issa og den avdøde mannen i 30-årene sto hverandre svært nær. Foto: Hallgeir Vagenes

Siden har de vært bestevenner. De hang sammen hele tiden, dro på ferie sammen og jobbet sammen på ulike hoteller i Stavanger.

Onsdag fikk Issa vite gjennom Facebook at kompisen var et av ofrene i dobbeltdrapet.

– Det var et sjokk for meg. Jeg har ikke sovet i natt, bare ligget våken og tenkt på det, forteller han.

Snakket sammen om forholdet

37-åringen tar til tårene flere ganger under intervjuet. Gjennom dagen har telefonen ringt i ett, fra venner og bekjente som vil snakke om det som har skjedd.

– Han var en veldig god og snill mann. Han prøvde alltid å hjelpe folk, sier Issa om kompisen.

fullskjerm neste ALENE I NORGE: Khaled Issa kom alene til Norge for fem år siden. Søstrene hans bor i Tyskland, mens resten av familien fortsatt bor i Syria.

Sist gang de snakket sammen, var for en uke siden. Det var tydelig at han var forelsket, forteller Issa, som ikke var kjent med konflikten mellom de to avdøde og den drapssiktede mannen.

Etter at kvinnen tidligere i juni anmeldte mannen og ba om kontaktforbud, skulle politiet gjennomføre et avhør.

Det rakk de ikke før drapene fant sted.

– På bakgrunn av sakens tragiske utfall, er det vår vurdering at oppfølging av disse sakene har tatt for lang tid, sa politiadvokat Lars Ole Berge.

BODDE SAMMEN MED AVDØDE: Razik Eiranji (32) kjente den drepte mannen fra da de var på asylmottak for fire år siden. Foto: Privat

– Jobbet veldig hardt

I en syv måneders periode frem til juli 2016, bodde syriske Razik Eiranji (32) på Forus asylmottak i Stavanger sammen med den avdøde mannen.

Eiranji forteller at kompisen senere jobbet på et hotell i byen, og at det var mange som kjente ham.

– Alle som jobbet med ham sa at han var snill, alltid smilte og jobbet veldig hardt. Han fikk jobb allerede da han gikk på introduksjonsprogrammet, sier Eiranji, som selv jobber som daglig leder i et reisebyrå.

Han tilføyer at han ikke hadde sett mannen på lenge, da han onsdag fikk beskjed om at han var blitt drept.

– Det var veldig trist, ingen kunne se for seg at noe sånt kunne skje i Norge. Han hadde ikke gjort noe for å fortjene å dø. Det var et sjokk for oss, sier 32-åringen, som legger til at han savner kompisen.

Publisert: 26.06.20 kl. 12:59

