RASFAST: Terje Ulvestad og Henrik Krokstrands (9) tur til Ålesund fikk en brå vending da bilen deres ble sperret inne av flommer og jordras. Foto: Fredrik Solstad

Rasfast på guttetur med sønnen: – Kona var veldig bekymret

VASSENDEN (VG) Terje og sønnen Henrik (9) ble fullstendig innesperret av jordskred og flom. Hjemme i Stavanger satt en svært bekymret mor som ikke fikk tak i dem.

Nå nettopp

De to kom kjørende fra Stavanger og ante fred og ingen fare da det brått begynte å regne kraftig over E39 tirsdag ettermiddag.

– Det var et voldsomt styrtregn, som vindusviskerne så vidt greide å ta. Vi gjorde et par stopp, fordi det begynte å flomme over på veien. Samtidig begynte det å tordne og lyne så mye at vi støtt og stadig kom ut av tellinga, sier Terje Ulvestad til VG.

Med sin niårige sønn Henrik Krokstrand (9) i passasjersetet forsøkte han å kjøre videre, men støtte brått på en lengre bilkø nedover mot Vassenden.

– Etter hvert kom det en mann og sa det hadde gått et stort ras og at det var store ødeleggelser. Han ga beskjed om at vi måtte snu og heller prøve å reise til Ålesund via Florø.

Kun en drøy kilometer senere ble det klart at det heller ikke gikk an å kjøre den veien heller.

– Den var helt oversvømt av vann. Det var rene fossen på nedsiden av veien.

MÅTTE OVERNATTE: Terje Ulvestad og sønnen Henrik Krokstrand (9) ble sperret inne av rasene i Sogn og Fjordane og måtte tilbringe natten hos en NRK-journalist i Vassenden. Foto: Fredrik Solstad

Fullstendig innesperret

Noen minutter senere fikk Ulvestad beskjed om at de var hadde fått innkvartering på Vassenden.

De var imidlertid ivrige på å komme fram til Ålesund, og besluttet noen timer senere å forsøke å kjøre videre.

– Vi var aldri redde, men vi var veldig usikre på om det var lurt å kjøre videre eller ikke. Ved 21-tiden hadde vi god utsikt og så en buss og noen biler som prøvde å komme seg til Skei fra sørsiden fordi veien var forsøkt gjenåpnet, så vi kjørte etter dem.

Da de kom fram sto det imidlertid et helikopter midt i veien.

– Da var beskjeden at det skulle lande enda et helikopter der, så vi måtte rygge litt tilbake. Til syvende og sist var beskjeden at det hadde gått et 100 meter bredt ras på sørsiden, så det var ikke vits eller mulig å prøve å kjøre den veien.

Ulvestad snudde bilen for å kjøre tilbake til der de hadde fått innlosjering, men ble møtt av nok en flom. De var innesperret fra alle kanter.

– Da var gode råd dyre. Vi hadde overnatting, men ikke der vi var. Til slutt fikk vi låne støvler av et eldre ektepar og sitte på med traktor bort til en bro vi kunne gå over. Bilen var rast fast og vi var rast fast fra alle kanter, sier han.

STORE ØDELEGGELSER: En vei fullstendig begravet i gjrøme og stein etter rasene ved Florø og Vassenden i Sogn og Fjordane. Foto: Fredrik Solstad

Bekymret mor

Til slutt kom Terje og Henrik fram til der hvor de skulle overnatte. Da støtte de imidlertid på et annet problem: Mobilnettet var slått ut, og det var umulig å kontakte verken kona hjemme i Stavanger eller besteforeldrene de skulle treffe i Ålesund.

I mellomtiden hadde politiet kommet med beskjeder om at en bil var tatt av raset, og at flere mennesker ikke var gjort rede for.

– Vi visste ikke hva de visste. En person var savnet. Kona hadde sett meldinger om at en bil var tatt. Det var det klart verste med dette. Vi har vært strandet her siden 5–6-tiden i går og hadde ikke dekning til pårørende før ved 8-tiden i morges, sier Ulvestad.

– Da vi en endelig kom gjennom lå det igjen mange bekymrede telefoner og tårer på telefonsvarerne våre. Kona hadde heldigvis sett at bilen som skulle være tatt hadde tilhenger og det hadde ikke vår, så det beroliget henne nok litt gjennom natta, sier han.

Publisert: 31.07.19 kl. 22:02