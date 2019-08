MOTORTRØBBEL: Et Norwegian-fly fra Roma måtte nødlande lørdag ettermiddag. Bildet her er tatt på Oslo Lufthavn i en annen sammenheng. Foto: Jan Ovind

Italiensk avis: Biter fra et Norwegian-fly regnet over italiensk by

Kort tid etter avgang fra Roma fikk Norwegian-flyet trøbbel med en motor og måtte nødlande. Ifølge italienske medier skal det ha falt metallbiter fra flyet som forårsaket skader på biler og hustak.

Kari Mette Hole

Oppdatert nå nettopp

Norwegian-flyet med 281 passasjerer om bord som tok av fra Roma og skulle til Los Angeles lørdag ettermiddag, fikk problemer med en motor og måtte snu og foreta en nødlanding.

Ifølge den italienske avisen Corriere Della Sera skal det ha falt glødende metallbiter fra Boeing 787-flyet, som regnet over hustak og hager og førte til knuste bilruter i området Isola Sacra i byen Fiumicino.

Det skal ikke være rapportert om personskader.

Ifølge nyhetsnettstedet for fly Simpel Flying, som har gjengitt saken, skal utrykkningskjøretøy ha rykket ut til rullebanen da flyet returnerte, og til området som ble truffet av metallbitene.

Italienske flysikkerhets-myndigheter har nå startet en etterforskning av hendelsen.

Haglet stål og jern

Metallbitene skal ha truffet 25 biler og 12 hus, skriver avisen Il Messaggero.

– Det så ut som en haglstorm, men det var sol. Jeg gikk ut på balkongen og så en storm av stål og jern. Jeg skrek og løp inn i huset, forteller Paola Di Lazzaro til den italienske avisen.

Norwegian vil ikke kommentere

Presseansvarlig i Norwegian Charlotte Holmbergh Jacobsson bekrefter at flyet fikk motorproblemer og måtte snu, men vil ikke kommentere opplysningene om biter som skal ha falt fra flyet i luften.

– Vi jobber nå aktivt med flyplassen i Roma og med italienske myndigheter for å undersøke denne hendelsen nærmere. Ettersom det er en pågående etterforskning kan vi ikke gi ytterligere kommentarer nå, skriver hun i en E-post til VG søndag ettermiddag.

– Farlig

Flybitene skal ha vært mellom fem og ti centimeter store. Den italienske avisen skriver at det bare var flaks at ingen mennesker ble skadet, da metallregnet fant sted nært sentrum av byen og strendene langs romakysten.

Borgemesteren i Fiumincino, Esterino Montino, publiserte lørdag et innlegg på sin Facebook-profil der han skriver at hans administrasjon lenge har advart mot at fly tar av så nært husområdene rundt.

– Denne hendelsen viser at flyvninger like over husene mellom Fregene og Isola Sacra er farlig, sier han til Corriere Della Sera.

Publisert: 11.08.19 kl. 17:54 Oppdatert: 11.08.19 kl. 18:24

